ABN AMRO benoemt Ferdinand Vaandrager per 1 mei 2023 tot interim CFO

ABN AMRO Bank NV heeft Ferdinand Vaandrager aangesteld als interim CFO per 1 mei 2023. De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. Ferdinand Vaandrager vervangt Lars Kramer, die aftreedt in verband met een nieuwe carrièremogelijkheid buiten ABN AMRO.

Vaandrager heeft uitgebreide ervaring in de financiële sector. Hij werkt inmiddels ruim 25 jaar in het bankwezen, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland. Momenteel is Vaandrager hoofd Investor Relations. Daarvoor bekleedde hij diverse commerciële leidinggevende functies met een bijzondere expertise in corporate en institutional banking en financiële markten bij ABN AMRO, Royal Bank of Scotland en Citigroup. Vaandrager heeft een mastertitel in bedrijfseconomie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Verbindende en energieke leider

ABN AMRO CEO Robert Swaak: “Ferdinand werkt al bijna 15 jaar bij ABN AMRO. Hij is een verbindende en energieke leider die in zijn huidige rol als hoofd Investor Relations blijk heeft gegeven van een sterke betrokkenheid bij de strategie en de financiële prestaties van de bank. Bovendien heeft hij aangetoond de belangen van al onze primaire stakeholdergroepen uitstekend met elkaar in evenwicht te kunnen brengen. Ik ben ervan overtuigd dat hij als interim CFO een belangrijke rol zal spelen bij de executie van onze strategie en het bevorderen van operational excellence, en tevens onze beloften aan onze klanten en andere belanghebbenden zal nakomen.”

