Beleggers verwachten dat accountants meer vertellen over wat ze hebben gezien

Accountants draaien momenteel veel uren zodat ze de komende weken de jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen kunnen aftekenen. Dan verschijnen ook de jaarverslagen, met daarbij hun controleverklaring. De VEB roept accountants op zich meer uit te spreken over bedrijfsspecifieke kwesties. Ook moeten ze een prominentere rol opeisen tijdens de komende cyclus van jaarvergaderingen.

Het belang van de rol van accountants kan niet genoeg benadrukt worden. Ze hebben een publieke taak en moeten aandeelhouders, financiers en andere geïnteresseerden vertrouwen bieden dat de financiële en niet-financiële informatie klopt, dat goed is gekeken naar signalen van fraude en dat ze tijdig aan de bel trekken als ze bedreigingen zien voor het voortbestaan van het bedrijf.

Als hoeder van het maatschappelijk verkeer mag van accountants gevraagd worden dat zij aandeelhouders ruimhartig informeren over wat zij tijdens de controlewerkzaamheden hebben gezien. Dat kan door als accountant een prominentere plaats op te eisen tijdens de aandeelhoudersvergadering en daar het verhaal achter de controle vertellen.

Bevindingen

In haar verstuurde jaarlijkse brief aan accountantsorganisaties roept de VEB accountants op open te zijn over hun bevindingen en observaties over bijvoorbeeld de kwaliteit van de interne beheersing en administratieve organisatie. Tijdens zijn controlewerkzaamheden kijkt de accountant met bijzondere interesse naar deze bouwstenen van een bedrijf. Maar wat hij precies constateert, krijgen aandeelhouders nauwelijks te horen.

Denk daarbij aan de kwaliteit van stafmensen, de indruk van de bedrijfscultuur (tone at the top) en wat de accountant vindt van de IT-systemen waarop de bedrijfsadministratie draait. Ook de mate waarin een bedrijf erin slaagt de eigen doelstellingen te halen, zal de accountant beoordelen. Dat geldt ook voor de betrouwbaarheid van de cijferrapportages die hij krijgt aangeleverd van de diverse groepsonderdelen. Bij projectbedrijven als Fugro, BAM of Arcadis ligt bovendien voor de hand dat de accountant een scherp oog heeft voor de manier waarop het projectmanagement is geregeld en of projectresultaten goed onderbouwd zijn.

Accountants nemen hun bevindingen over dergelijke zaken op in een zogeheten management letter. Daarin staan dan eventuele tekortkomingen en aanbevelingen aan het bestuur en de commissarissen om de interne beheersing te verbeteren. In accountantskringen wordt zo’n management letter aangeduid als een van nature kritisch rapport. Het zou aandeelhouders bij het duiden van risico’s helpen als zowel het bedrijf als de accountant meer informatie uit die management letter gaan delen. Tegelijkertijd kan openheid bedrijven aanzetten sneller werk te maken van een beter risicomanagement. Nog te vaak blijkt dat bedrijven gebreken in de interne controle niet snel en voortvarend genoeg aanpakken.

Moment

De aandeelhoudersvergadering is bij uitstek het moment waarop de accountant kan vertellen wat hij gedurende de paar maanden die de boekencontrole in beslag heeft genomen zoal heeft gezien bij het bedrijf.

De accountant is in Nederland altijd bij de jaarvergadering aanwezig en geeft daar een korte presentatie. In enkele minuten gaat de accountant op hoofdlijnen in op de controleaanpak en welke zaken, vaak jaarrekeningposten, vooral zijn aandacht hebben gehad.

Oppervlakkige teksten

Toch levert dat verhaal te vaak weinigzeggende, oppervlakkige teksten op. Het zijn vooraf gescripte teksten die veelal op zijn best sectorspecifiek zijn, maar zelden echt iets zeggen over de situatie bij het bedrijf in kwestie. Aandeelhouders die de accountant vervolgens vragen stellen over eventueel door hem geconstateerde fouten in de cijfers of frauderisico’s krijgen vaak nul op het rekest.

Voor de VEB is van belang dat de accountant tijdens de jaarvergadering bereid is tot een meer doortastende en open dialoog met aandeelhouders over zijn bevindingen en observaties voortvloeiend uit zijn controlewerk. Die bijeenkomst is het enige moment in het jaar dat aandeelhouders rechtstreeks contact kunnen hebben met de accountant en hem, en via hem het bestuur en de commissarissen aan de tand kunnen voelen.

Ook de NBA, de beroepsorganisatie van accountants, wil dat accountants meer het podium gaan betreden. Volgens de NBA zijn ‘verdere stappen mogelijk’ om de communicatie tussen aandeelhouders en accountant te verbeteren. De VEB heeft in een reactie aan de NBA te kennen gegeven die oproep te steunen.

