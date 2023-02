BIB-topman: crypto heeft ‘strijd’ verloren van echte valuta

Digitale munten hebben de “strijd” als alternatief betaalmiddel verloren van echte valuta, na de enorme onrust in de cryptosector vorig jaar. Dat zei topman Agustín Carstens van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) tegen persbureau Bloomberg. De BIB wordt ook wel de bank voor centrale banken genoemd.

De markt voor digitale munten zoals bitcoins kwam vorig jaar in zeer zwaar weer, onder meer door het omvallen van de grote cryptobeurs FTX. FTX-oprichter Sam Bankman-Fried wordt ervan verdacht miljardenfraude te hebben gepleegd. Ook werd de cryptowereld geraakt door verschillende andere schandalen. De waarde van digitale munten ging daardoor hard onderuit, waardoor cryptobeleggers veel geld zijn kwijtgeraakt.

Striktere regelgeving

Carstens stelt dat alleen de “juridische en historische infrastructuur achter centrale banken kan zorgen voor grote geloofwaardigheid” van betaalmiddelen. “Een technologie zorgt niet voor betrouwbaar geld.” De BIB-topman hoopt dat de landen van de G20 met striktere regelgeving voor crypto’s komen om uitwassen tegen te gaan.

De BIB, ook Bank for International Settlements (BIS) genoemd, werd opgericht in 1930 om Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog te regelen. Later is de BIB zich meer gaan richten op het met elkaar in lijn brengen van het beleid van centrale banken in de wereld.

