Casper Röling nieuwe CFO van Quion

Casper Röling is per 16 februari tot CFO benoemd bij hypotheekservicer Quion, onderdeel van Blauwtrust Groep.

Röling heeft een brede expertise opgebouwd met betrekking tot de financiële dienstverlening. Hij werkte veertien jaar bij PwC. Hij is begonnen als accountant en daarna doorgegaan als Financial Due Diligence adviseur bij de afdeling Transaction Services. Hierbij was advisering bij overnames in de Financial Services industrie één van zijn kerntaken. Het laatste jaar werkte hij voor PwC als Director Transaction Services. Vanuit deze rol is hij in contact gekomen met Blauwtrust Groep en Quion.

Mooie uitdaging

Casper Röling: “Ik speelde al een tijdje met de gedachte om mijn financiële expertise op een andere wijze in te zetten. Ik wilde actief bijdragen aan de creatie en executie van een strategie in plaats van het adviseren vanaf de zijlijn. Toen kwam deze mooie uitdaging voorbij.”

Ferdinand Veenman, CEO van Quion en Blauwtrust Groep, is blij met de komst van Röling: “Ik ben ervan overtuigd dat Casper de juiste visie en betrokkenheid heeft bij onze missie om de rol van CFO met succes te vervullen. Een belangrijk onderdeel van zijn rol als CFO is om meer scherpte te brengen in onze financiële sturing. Casper is een verbindende manager die gewend is om teams beter te later presteren. Zijn expertise stelt ons in staat om waarde- en kostenbewust handelen binnen de organisatie te vergroten. Hij is een waardevolle aanvulling op het directieteam van Quion.”

