Catelijn Bosch start als CFO bij IDTV

Catelijn Bosch is per woensdag 1 februari aangesteld als CFO van IDTV. In deze rol is zij onder andere verantwoordelijk voor de financiële doelstellingen van de organisatie en zal zij tevens zitting nemen in het managementteam.

IDTV voegt met Bosch een nieuw gezicht toe aan haar managementteam. Bosch was de afgelopen drie jaar al op interimbasis werkzaam bij IDTV als Finance Director en komt per 1 februari in vaste dienst. Michel Nillesen, Managing Director IDTV daarover: “Wij zijn erg blij dat Catelijn ons definitief komt versterken. We zitten als organisatie in een fase van creatieve en internationale groei, dus dan is een ‘financieel zwaargewicht’ als Catelijn welkom om die groei financieel in goede banen te leiden.”

Passie najagen

Catelijn Bosch werkt al jaren als financiële expert in de media-industrie, zowel aan de broadcastkant als aan de productiekant. Voordat ze als CFO toetrad tot IDTV was ze Finance Director bij Millstreet Films BV. “Ik heb heel veel zin om nu op permanente basis bij IDTV aan de slag te gaan en hier mijn passie na te jagen”, aldus Bosch. “Ik vind het een hartstikke leuk bedrijf en kijk uit naar de samenwerking met een enthousiast team, waaronder de financiële collega’s van All3Media. De creatieve, positieve mentaliteit en cultuur binnen IDTV vind ik enorm fijn en inspirerend.”

