“Dankzij schaken zit langetermijndenken in mijn vezels”

Als CFO van Mazars, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, lid van de raad van toezicht van Het Laar én het zijn van moeder, zit stilzitten er niet in voor Bianca de Jong-Muhren (36). Echter, moeite kost dat alles niet. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik het wilde combineren: een leuke baan met veel verantwoordelijkheid en een gelukkig gezin.”

De Jong-Muhren is opgeleid als registeraccountant, maar heeft geen uitgestippeld pad doorlopen om CFO van Mazars te worden. “Ik heb negen jaar de externe audits gedaan voor PwC en op een gegeven moment bekroop me het gevoel dat ik dat niet de rest van mijn leven wilde doen. Het was een zoektocht naar wat ik wilde en vervolgens heb ik een klein jaar het bestuur van de accountantsorganisatie van PwC ondersteund op het gebied van Risk & Quality. Ik merkte al snel dat een ondersteunende rol niet iets is waarvoor ik ben gemaakt.”

Zoektocht naar leidinggevende functie

In de zoektocht naar een leidinggevende functie, maakte De Jong-Muhren in februari 2020 een opmerkelijke overstap. Zij werd vestigingsdirecteur bij Bergman Clinics. “Ik zocht meer verantwoordelijkheid en een bredere functie. Dit vond ik daar en ik heb daar veel werk- en levenservaring opgedaan. Toch begon op een gegeven moment mijn interesse in finance weer te kriebelen en kwam Mazars een jaar later op mijn pad. Ik keerde terug in de veilige cocon van de accountantswereld, maar inhoudelijk in een andere rol met de verantwoordelijkheid over finance. Ik ben hierin niet de vaktechneut die alleen bezig is met cijfers. Ik vind het juist interessant te kijken welke dingen er spelen in de organisatie en waar ik mijn steentje kan bijdragen.”

Meer vrouwen aan de top De Jong-Muhren is een groot voorvechter van diversiteit in de breedste zin van het woord en draagt dat ook gepassioneerd uit. “Ik ben een groot voorstander van meer vrouwen aan de top. Dat zorgt voor jonge vrouwen voor een stukje herkenbaarheid. Ik heb in diverse teams gewerkt met verschillende denkbeelden en een mix tussen mannen en vrouwen. Ik merk gewoon dat je dan tot betere besluiten komt. Punt. Dat is niet altijd even makkelijk, want het is veel makkelijk mensen om je heen te verzamelen die precies dezelfde standpunten hebben. Maar dan kom je niet tot de beste beslissingen. Dan kijk je veel te eenzijdig naar bepaalde vraagstukken.”

Authentiek leiderschap

Als CFO probeert De Jong-Muhren authentiek leiding te geven. “Ik wil het doen op de manier die bij mij past. Dat betekent niet dat ik niet verander, want ik ontwikkel me nog altijd. Ik vind ‘harde’ en ‘zachte’ factoren allebei belangrijk. In mijn rol zijn cijfers belangrijk. Dat gaat over het feit dat de organisatie het goed doet op de korte termijn, maar ook toekomstbestendig is op de lange termijn. Dat is de ‘harde’ en zakelijke kant. En tegelijkertijd is die ‘zachte’ kant ook heel belangrijk. Ik probeer een mensenmens te zijn voor het team en voor de mensen om mij heen. Hard op de inhoud, zacht op de relatie.”

Zoektocht naar rolmodellen

De Jong-Muhren is in haar carrière altijd op zoek geweest naar vrouwelijke rolmodellen. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik het wilde combineren: een leuke baan met veel verantwoordelijkheid en een gelukkig gezin. Ik heb weinig vrouwen gevonden in mijn omgeving die het op een dergelijke manier oppakken en aan wie ik me kon optrekken. Dat vind ik jammer. Ik had wel andere rolmodellen om me heen, maar dat waren over het algemeen mannen. Zij ondersteunden mij wel om te zijn wie ik wil zijn.”

Eén van die rolmodellen voor De Jong-Muhren was een voormalig bestuursvoorzitter van PwC. “Hij ondersteunde mij om alles uit mezelf te halen wat erin zit, op een authentieke manier. Dat betekent niet dat ik hem probeer na te doen, want hij was bijna altijd aan het werk. Dat is zeker niet iets wat ik ambieer.”

Communiceren en plannen

De Jong-Muhren heeft in haar loopbaan de vrouwelijke rolmodellen gemist, maar probeert dat wel te zijn voor de vrouwen om haar heen. “Dat zijn met name de wat jongere vrouwen die starten met hun gezin en zich afvragen hoe ze het allemaal moeten combineren. Mijn manier is niet dé manier, maar het zou een herkenbare manier kunnen zijn. Ik doe het door goed te plannen, goed te communiceren en heb een heel goede secretaresse, haha. Ik heb de volledige vrijheid over mijn agenda. Op de momenten dat ik er moet zijn, ben ik er. In alle rollen. Hiervoor heb ik die vrijheid echt nodig. Dat betekent dat ik soms ’s middags bij mijn kinderen ben en dan werk ik ’s avonds of in het weekend nog even. Ik geloof niet in werken van 9 tot 5 als CFO, daarna twee uur met je kinderen en dan tijd voor je nevenfuncties. Het moet een organisch geheel zijn. Dit werkt heel goed voor mij. Geen week is hetzelfde en dat vind ik heel prettig. Ik word heel onrustig als dat wel zo is.”

Bianca de Jong-Muhren: “Alles wat ik doe, wil ik goed doen.” Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Langetermijndenken zit in de vezels

Schaken speelt een grote rol in het leven van De Jong-Muhren, waarvan ze als CFO nu ook profijt heeft. “Ik ben op mijn vijfde begonnen met schaken en op een gegeven moment was ik de tweede van Nederland bij de vrouwen. Dankzij het schaken zit vooruitdenken, langetermijndenken en analytisch denken in mijn vezels. Ik kwam er tien jaar geleden achter dat niet alle mensen automatisch vooruitdenken. Dat was echt een eyeopener voor mij.”

“Ik ben altijd bezig met de volgende stap. Dat heeft ook nadelen, want in het nu leven vind ik best lastig. Dit omdat ik altijd aan het vooruitdenken ben of aan het analyseren ben wat er beter kan vanuit het verleden. Ik stel mezelf vaak de vraag: Nu zijn we hier mee bezig, maar wat gebeurt er over drie tot vijf jaar en wat moeten we doen om daar klaar voor te zijn? Mindfulness is heel goed voor mij, maar ik heb nog niet de rust gevonden om dat daadwerkelijk op te pakken.”

Schaken op een lager pitje

De Jong-Muhren is voorzitter van de KNSB, maar zelf schaken staat op een lager pitje. “Alles wat ik doe, wil ik goed doen. En als je goed wil schaken, moet je daar veel tijd in steken. Die tijd wil ik nu niet steken in mijn eigen spel. Daar heb ik duidelijk een streep onder gezet. Het mooie van schaken is dat je het kunt spelen tot op hoge leeftijd. Dus stel dat ik over twintig jaar het weer actiever wil oppakken, dan kost het de nodige moeite weer op mijn oude niveau te komen, maar het kan wel gewoon. Bovendien raak ik mijn titel van grootmeester niet kwijt. Ik vind het nu mooi vanuit de rol van voorzitter iets terug te geven aan de wereld die mij zoveel heeft gebracht. Om mijn skills in te zetten om de schaakwereld verder te helpen.”

“Ik wil het doen op de manier die bij mij past.”

Keuze tussen schaken en CFO

Als De Jong-Muhren zou moeten kiezen tussen schaken of CFO zijn, is ze duidelijk. “CFO zijn. Zonder twijfel. Het schaken heeft mij veel gebracht, maar daar zit niet mijn toekomst. Op mijn zeventiende heb ik na de middelbare school een jaar geschaakt en de wereld rondgereisd. Ik heb toen overwogen profschaker te worden. Ik heb destijds met volle verstand de keuze gemaakt voor mijn studie en het werkende leven. Ik heb er geen moment spijt van gehad, want het heeft me veel gebracht als mens en in mijn ontwikkeling. En het brengt me nog steeds veel. De schaakwereld is een kleine wereld en je bent vooral bezig met je schaakpartij en je tegenstander. Zo breed als ik me ontwikkel in het bedrijfsleven, had ik nooit in de schaakwereld gekund.”

Plezier is de basis

Plezier in het werk is belangrijk voor de 36-jarige CFO. Dat plezier vindt ze in de variatie in haar functies. “Ik werk samen met leuke mensen en wij hebben veel lol. Je moet jezelf en elkaar niet altijd even serieus nemen. Op het moment dat je geen plezier meer hebt in je werk, moet je bekijken wat je niet meer leuk vindt en wat je eraan kunt doen. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Ik ben er niet zo goed in om erin te blijven hangen en er chagrijnig van te worden. Dan ga ik er iets aan doen om het weer leuk te maken. Dat kunnen kleine dingen zijn, maar het kan ook zo zijn dat je op zoek moet naar een andere baan. Gelukkig is dat op dit moment niet aan de orde bij mij. Ik hou van verschillende dingen, heb een brede interesse en mijn drie functies vervullen de behoefte die ik momenteel heb.”

