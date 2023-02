Eén op zeven corporates betaalt meeste facturen te laat

Nederlandse corporates zijn niet bepaald betrouwbaar als het aankomt op het tijdig betalen van de rekening. Niet eens de helft van de corporates betaalt vrijwel alle (80 tot 100%) binnenkomende facturen keurig op tijd.

Eén op de zeven corporates betaalt zelfs meer dan de helft van de rekeningen te laat. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door DirectResearch in opdracht van ICreative onder meer dan tweehonderd finance- en inkoopprofessionals bij Nederlandse corporates.

Het onderzoeksbureau onderzocht hoe corporates hun purchase to pay proces momenteel hebben ingericht en in welke mate dit is geautomatiseerd. Daaruit werd duidelijk dat er nog veel valt te winnen qua automatisering, vooral op het gebied van factuurverwerking. Slechts één procent van de corporates ontvangt en verwerkt namelijk alle facturen volledig automatisch.

Goedkeuring duurt te lang

De financials en inkopers werden ook gevraagd naar de belangrijkste oorzaak van het te laat betalen. In de meeste gevallen komt dit doordat goedkeuring van de facturen te lang duurt. Bij veel corporates gebeurt het goedkeuren van facturen namelijk nog handmatig, ofwel op basis van een workflowsysteem, ofwel op basis van papier of e-mail. Bij een kleine minderheid vindt de goedkeuring reeds geautomatiseerd plaats.

Daarnaast hebben veel financials last van de grote hoeveelheid correcties die nodig is in het factuurverwerkingsproces. De cash policy is slechts in een klein deel van de gevallen reden voor vertraging.

