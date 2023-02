Eumedion verkiest één Europese regeling voor internationaal verantwoord ondernemen

Eumedion vindt het belangrijk dat de naleving van internationale richtlijnen op het gebied van verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen wettelijk wordt verankerd. Om nationale versnippering binnen Europa te voorkomen, dient dit echter wel een uniforme Europese regeling te zijn. Dat schrijft Eumedion in haar op 4 januari jl. aan de Tweede Kamer gestuurde commentaar op het initiatiefwetsvoorstel over dit onderwerp.

Gezien de Europese ontwikkelingen voor wetgeving op het terrein van due diligence (in het bijzonder het voorstel voor een Corporate Sustainability Due Diligence Directive; CSDDD), is Eumedion van mening dat grote terughoudendheid is geboden ten aanzien van een nationaal wetsvoorstel dat op hoofdlijnen hetzelfde doel nastreeft. Ook met het oog op de complexiteit acht Eumedion de behandeling van een nationaal wetgevingstraject voordat de ‘Brusselse onderhandelingen’ over de CSDDD zijn afgerond hoogst onwenselijk.

Indien de Tweede Kamer de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel toch wenst door te zetten, vraagt Eumedion in haar brief ook aandacht voor een aantal noodzakelijke aanscherpingen. Zo bevat het voorstel verschillende open normen, waardoor het zonder nadere invulling niet duidelijk is wanneer deze normen worden nageleefd. Het Eumedion-commentaar is betrokken bij de vele (waarderende en kritische) vragen die verschillende politieke partijen op 27 januari jl. over het wetsvoorstel hebben ingediend.

