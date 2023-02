Federal Reserve komt vermoedelijk met kleinere renteverhoging

De Amerikaanse Federal Reserve zal naar verwachting later op woensdag de rente opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie. Dat zou de achtste renteverhoging op rij zijn. Wel wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente wat minder agressief zal opvoeren dan bij de vorige rentebesluiten. Dat komt doordat de inflatie in de Verenigde Staten tekenen van afkoeling laat zien.

Algemeen wordt gerekend op een rentestap van een kwart procentpunt, waarmee de Amerikaanse rente op een bandbreedte van 4,50 tot 4,75 procent zal komen te liggen. In december nam de Fed ook al wat gas terug en ging de rente met een half procentpunt omhoog, na vier renteverhogingen van telkens 0,75 procentpunt.

Beleidsmakers van de Amerikaanse centralebankenkoepel zagen in december ruimte voor een lagere verhoging omdat de inflatie over haar piek heen lijkt. Ten opzichte van een jaar eerder waren de kosten voor levensonderhoud in de VS in december nog wel 6,5 procent hoger, maar dat was het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Ook spraken steeds meer beleidsbepalers zich uit voor een volgende verhoging van 0,25 procentpunt in februari.

Doelstelling van 2 procent

De Fed is echter vastbesloten om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling van 2 procent. Ook wanneer dat betekent dat de werkloosheid toeneemt en de economische groei wordt afgeremd. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf tevens aan dat de rente waarschijnlijk langer hoog zal blijven om dat doel te bereiken. Op de financiële markten zal dan ook met name gelet worden op eventuele opmerkingen over toekomstige rentestappen.

