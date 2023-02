Finance week: Weer een drukke cijferweek

Beleggers krijgen de komende beursweek opnieuw veel bedrijfsresultaten te verwerken. Maar maandag is het nog relatief rustig, ook op het macro-economische front. Beleggers moeten het die dag ook zonder sturing van Wall Street doen. De Amerikaanse beurshandel is dicht voor de viering van Presidents’ Day.

Philips komt dinsdag mogelijk in beweging na de publicatie van zijn jaarverslag. Het zorgtechnologieconcern was vrijdag de grootste daler bij de hoofdfondsen op Beursplein 5, nadat persbureau Bloomberg meldde dat er nieuwe problemen zijn ontdekt bij de beademingsapparaten van Philips. Volgens het bedrijf waren deze problemen eerder al bekendgemaakt.

Woensdag openen onder meer verzekeraar ASR, JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, dataleverancier Wolters Kluwer, chipbedrijf Besi en metalengroep AMG de boeken. Later in de week publiceren onder andere oliedienstverlener SBM Offshore, telecomconcern KPN, biotechnoloog Galapagos en bankbedrijf Van Lanschot de resultaten.

Buiten Nederland is het de beurt aan bijvoorbeeld veilingsite eBay, fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat en de retailers Walmart en Home Depot. Op macro-economisch vlak kunnen beleggers uitkijken naar het consumentenvertrouwen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Ook komen er cijfers over de Duitse industrie en de consumentenuitgave in het Verenigd Koninkrijk.

Negatief slot

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, verloor vrijdag 0,8 procent op 765,04 punten. Over de hele afgelopen beursweek ging de toonaangevende index echter bijna 2 procent vooruit. De negatieve stemming van vrijdag kwam vooral door oplaaiende zorgen over verdere renteverhogingen. Die werden aangewakkerd door de waarschuwing van bestuurslid Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank. Volgens haar zijn beleggers nog onvoldoende bewust van de de risico’s van blijvend hoge inflatie.

