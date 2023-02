Frans Post nieuwe voorzitter van de VRC

Frans Post is de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers (VRC). Hij heeft per 1 januari Esther Nooijen opgevolgd.

“We beginnen het jaar met een bestuur van vier personen, omdat Esther Nooijen heeft aangegeven niet voldoende tijd te hebben voor de VRC”, zegt Post. Zij is per 1 januari teruggetreden als voorzitter. “Esther heeft de organisatie een fase verder gebracht en we zijn haar daarvoor zeer erkentelijk.” Nadine Koerselman treedt als vicevoorzitter op. De overige bestuursposities blijven ongewijzigd. Arie den Hertog is penningmeester en Martijn van Veen is secretaris.

Post is CFO bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en heeft ruim dertig jaar ervaring in de besturen van verschillende Professional Services firms, met name in de advocatuur. Na vijftien jaar in het buitenland (Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk) keerde hij terug in Nederland.

