Honderden kantoren zonder energielabel C, eigenaren gewaarschuwd

Honderden kantoren in Amsterdam en omstreken voldoen niet aan de wettelijke verplichting om op zijn minst energielabel C te hebben. De toezichthouder grijpt daar nu op in: die geeft de eigenaren twaalf weken de tijd om alsnog het verplichte energielabel te regelen, of een “concreet verbeterplan met planning” in te dienen. Gebeurt dat niet, dan kan een last onder dwangsom volgen, waarschuwt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

De omgevingsdienst houdt toezicht op kantoren met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter in Amsterdam en omliggende gemeenten als Haarlemmermeer, Zaanstad en Amstelveen. Van de 1454 kantoren voldoen er 645 nog niet aan de regels, laat de dienst weten, bijna de helft dus. Daarmee zijn de eigenaren van die panden in overtreding.

C-label het minimum

Sinds 1 januari van dit jaar is voor kantoren van meer dan 100 vierkante meter een energielabel C het minimum. Op veel plaatsen wordt die regel echter nog niet actief gehandhaafd. OD NZKG doet dat sinds kort dus wel. Voor kleinere kantoren geldt de verplichting om minimaal tot een C te komen niet.

“Eigenaren van kantoorgebouwen zijn afgelopen twee jaar door het Rijk en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geïnformeerd over de verplichting”, brengt de dienst in herinnering. Het toezicht is “er niet op gericht bedrijven te sluiten”, maar met de waarschuwingen wil de toezichthouder wel duidelijk maken “dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is”.

De meest energiezuinige gebouwen hebben label A++++. De slechtst scorende panden krijgen een G. Van honderden werkplaatsen met een kantoor erbij moet de omgevingsdienst nog bepalen of ze onder de verplichting vallen en in hoeverre ze daaraan voldoen.

