Houd in tijden van transformatie oog voor transacties

Bedrijven zijn voorzichtig met deals en investeringen, maar weten dat transacties groei op langere termijn mogelijk kunnen maken. Uit onderzoek van PwC blijkt dat het momentum voor transacties dit jaar sterk blijft, vooral bij portfolio-optimalisatie en technologische transformatie.

Na een periode van hoge inflatie, afnemend consumentenvertrouwen en stijgende rentes is het geen verrassing dat er afgelopen jaar geen grote transacties plaatsvonden. Waar wereldwijd het dealvolume scherp daalde in de tweede helft van 2022 nam het transactievolume in Nederland niet zo sterk af. Een teken dat er nog steeds veel transacties in het middensegment van de markt plaatsvinden. Niettemin ziet PwC de taaiere economische omstandigheden op de dealmarkt tot uiting komen in onzekerheid over waarderingen, verschillen tussen bied- en laatprijzen en verminderde toegang tot kapitaal.

M&A-trends in Nederland

PwC’s sector- en marktbrede Global M&A Industry Trends: 2023 Outlook laat zien dat er veel activiteit is. Ze verwachten dat de transactievolumes in Nederland terugkeren naar de langetermijngemiddelden, in combinatie met een aanhoudende stroom van transacties in het middensegment.

“We gaan terug naar de langetermijngemiddelden voor het aantal transacties, waarbij bedrijven fusies en overnames veel meer zullen inzetten om transformaties te ondersteunen en te bewerkstelligen”, zegt Remco van Daal, Deals Leader PwC Nederland.

Volg Executive Finance op LinkedIn!