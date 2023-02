“Ik word heel blij als ik mensen zie groeien”

In de rubriek Forecast stelt Executive Finance elf vragen aan een CFO of financieel directeur. Op die manier leren we hem of haar beter kennen. Zowel persoonlijk als professioneel. Deze keer stellen we de elf vragen aan Willem de Ronde, CFO bij HR-dienstverlener Visma | Raet.

Wat is uw functie en hoe zou u uw functie willen omschrijven aan een kind van vijf jaar?

“Als ik aan mijn eigen kinderen wilde uitleggen wat ik doe, kwam ik uit bij een spaarpot. Elk bedrijf heeft een spaarpot, waar soms geld in gaat en soms geld uit. Ik beheer die spaarpot en zorg ervoor dat er genoeg geld binnenkomt, zodat er ook genoeg geld is als er iets betaald moet worden.

“Visma | Raet is HR-dienstverlener, een softwarebedrijf. Wij proberen het leven van HR-professionals makkelijker te maken. Visma | Raet is onderdeel van het Noorse bedrijf Visma AS, dat een hoofdkantoor heeft in Oslo. De Visma Groep telt 15.000 medewerkers, wij circa 550 medewerkers. Als finance director ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de Finance en IT-strategie. Meerdere afdelingen vallen onder mij; van de administratie, businesscontrol en inkoop, tot facilities en diverse staffuncties. Daarnaast ben ik medebestuurder en aankomend woordvoerder voor MVO bij Visma | Raet. Hiervoor heb ik 5,5 jaar bij Visma Connect in Den Haag gewerkt, op deze functie bij Visma | Raet zit in nu vier maanden. Het is een leuk bedrijf!”

Wat staat er op de planning?

“Wij zijn al jaren bezig met digitale transformatie, door processen zoveel mogelijk te digitaliseren en op elkaar te laten aansluiten. Daar gaan we mee door. In 2023 willen wij data beter beschikbaar maken binnen de organisatie. Vaak zijn data een feestje van finance en IT, zonder dat ze van een toegevoegde waarde zijn voor de rest van de organisatie. Daar gaan wij harder aan trekken. En we leven in bijzondere tijden. Aan de ene kant moet je de inflatie opvangen en beheersen. Je hebt bijvoorbeeld te maken met hoge kostenstijgingen, doordat leveranciers hun prijzen significant verhogen. Aan andere kant zitten klanten niet te wachten op een zeer hoge prijscorrectie. Daarin moet je een balans zien te vinden.”

Wat is de grootste uitdaging voor uw organisatie?

“Het vinden van geschikt personeel is en blijft de grootste uitdaging. Visma wil een aantrekkelijke werkgever zijn en heeft diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Dat proberen wij ook uit te dragen in onze uitingen. Wij werken ook met collega’s uit Slowakije, Roemenië en Spanje, zodat we uit meerdere talentenpools kunnen vissen. Wat dat betreft zijn we niet helemaal afhankelijk van Nederlandse arbeidsmarkt.”

Wat is de grootste uitdaging in uw vakgebied?

“De recessie die eraan komt in combinatie met de inflatie is zorgelijk. Daar moeten wij ons echt op voorbereiden, door het kostenniveau niet te hard te laten stijgen ten opzichte van de omzet. Het is al tastbaar en zichtbaar in prijsverhogingen.”

Welke invloed heeft de oorlog in Oekraïne (en de daaruit voortvloeiende gascrisis en hoge inflatie) voor de lange termijn?

“De oorlog heeft geen invloed op de directe bedrijfsvoering. Natuurlijk hebben we wel te maken met gestegen prijzen, als gevolg van de oorlog. Als je het hebt over wat de oorlog doet, dan is dat bijvoorbeeld goed zichtbaar bij de buren van onze vestiging in Amersfoort. Dit gebouw is door Gemeente Amersfoort opengesteld voor gevluchte Oekraïners. Wij hebben hier 250 bedden neergezet en een digital room gecreëerd, zodat de vluchtelingen kunnen communiceren met het thuisfront en lessen kunnen volgen. Een meisje heeft speciaal onderwijs nodig. Zij kan daardoor niet in Nederland naar school, maar kan wel via de laptop onderwijs blijven volgen via haar thuisland.”

Hoe digitaal bent u zelf? En is uw organisatie?

“Visma | Raet is een softwarebedrijf, wij zijn dus gewend aan digitaal werken. Nadat corona uitbrak, hadden wij alle middelen om thuis te kunnen werken al voorhanden. De overgang naar thuiswerken is dus redelijk geruisloos gegaan. Ik werk zelf ook niet op papier. Alles gaat digitaal.”

Hoe duurzaam bent u? En is uw organisatie?

“Wij hebben een MVO-beleid, waarin maatschappelijke doelen, zoals inclusiviteit centraal, staan. Zo mag je standaard feestdagen, bijvoorbeeld een christelijke feestdag, omruilen voor een andere feestdag. Daarnaast mogen medewerkers één dag per jaar als vrijwilliger ergens werken. Wij als stafafdelingen zetten die dag in om iets met elkaar te gaan doen. Vorig jaar hebben wij meegedaan aan de World Cleanup Day, waarbij wij het strand bij Wijk aan Zee hebben schoongemaakt. Mooi om dat met elkaar te doen. Wij werken ook toe naar een volledig elektrisch wagenpark.

“Privé zijn wij als gezin pleeggezin voor puppy’s van KNGF-Geleidehonden. Wij krijgen een puppy als hij/zij acht weken oud is. De eerste week slaap ik bij de hond in de woonkamer. Eén van de eerste dingen die je een puppy leert is om voor de deur te plassen, zodat hij dat voor later weet: eerst plassen en daarna kan ik aan het werk voor slechtziende client. Wij hebben zo’n puppy twaalf tot vijftien maanden bij ons, daarna brengen wij hem/haar terug. Je kunt je voorstellen dat dat niet de beste dagen zijn voor ons als gezin. Een professional traint de puppy verder. Als de hond ongeveer twee jaar oud is, kan het dier bij een cliënt worden geplaatst. Na een half jaar mogen wij contact opnemen met de nieuwe eigenaar. Het weerzien is altijd heel erg leuk. Inmiddels hebben we al zes honden in huis gehad. Leuk om te doen en vooral ook heel dankbaar. Die combinatie maakt het heel erg leuk.”

Wat was uw laatste juichmoment op het werk?

“Juichen doe ik niet zo snel, dat zit niet in mijn karakter. Maar ik word wel heel blij als ik mensen zie groeien. Binnen Visma ben ik ook mentor van een aantal financials. Als je 25 jaar rondloopt in een vakgebied, dan heb je best veel gezien en kan je anderen verder helpen;door ze vragen te stellen en ze te laten nadenken en door te putten uit eigen ervaringen. Als ik hen vervolgens stappen zie maken, krijg ik daar ook weer energie van.”

Met welke vakgenoot wilt u wel eens een week ruilen?

“Met de CFO van De Nederlandsche Bank. Ik zou zo graag een keer door die kluizen willen lopen! Dat is wel een beetje een quilty pleasure van mij als kind. Ook als er geen geld in zou liggen, dan maakt mij niet eens uit. Het idee alleen al, om door de kluizen te lopen, dat lijkt mij fantastisch. Als kind wilde ik graag bij de marine, ik wilde dolgraag gaan varen. Ik dacht niet ‘later wil ik financieel directeur worden’. Maar met de kennis van nu vind ik dit wel echt een leuke baan, omdat er zoveel en diverse aspecten bij komen kijken. Juist het koppelen van cijfers aan strategie en andersom maakt het leuk.”

Van wie heeft u het meest geleerd?

“In het verleden ben ik ook controller geweest. Zo heb ik ook een aantal jaren bij Friesland Foods rondgelopen. De senior controller bij dit bedrijf had zo’n nuchtere houding en doortastendheid, daar heb ik echt een voorbeeld aan genomen. Van hem heb ik ontzettend veel geleerd. Kijk naar de feiten, laat emoties niet te veel de overhand nemen. In het noorden van het land zijn mensen wat nuchterder, dat vind ik fantastisch.”

Hoe ontspant u zich?

“Door te wandelen! Dat heb ik vooral sinds corona ontdekt. En dan heb ik het over lange afstandswandelingen maken. In mei vorig jaar heb ik met onze dochter acht dagen door de Schotse Hooglanden gewandeld. Fantastisch! Ik ben ook met het Pieterpad gestart, een langeafstandswandelroute die van Pieterburen in Groningen tot aan de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg loopt. Ik zou wel wat meer tijd willen hebben om te lezen. Ik ben nu bezig met ‘Een beknopte geschiedenis van Nederland’. Geschiedenisboeken zijn fascinerend om te lezen.”

Pascal van Gool, CFO van Koninklijke Jaarbeurs/VNU Group, stelde de vorige keer de vraag voor de volgende CFO in deze rubriek: Hoe ga je als financial om met de beleving in de customer journey?

“Finance raakt de customer journey bij het order to cash proces. Zodra een handtekening onder het contract staat, zorg je dat het facturatieproces zo helder en goed mogelijk verloopt. Dat is van belang. Dat proberen wij dan ook te realiseren.”

Welke vraag wilt u stellen aan de volgende CFO of financieel directeur?

“Wat is jouw rol als financial in het MVO-beleid, het maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zie je MVO meer als kostenpost of meer als toegevoegde waarde die een organisatie aan haar medewerkers biedt?”

