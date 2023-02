Investeerder richt zich voortaan tot bestuurders als klimaatplan faalt

Allianz Global Investors (AllianzGI) gaat bestuurders kritischer beoordelen op het klimaatbeleid van hun bedrijf, door zijn stemrecht als aandeelhouder te gebruiken. Dat maakt de vermogensbeheerder van het Duitse Allianz dinsdag bekend bij het jaarlijks overzicht van zijn stemgedrag op 10.205 aandeelhoudersvergaderingen in 2022, meldt het FD.

Twee onderwerpen vielen in dat jaar echt op: bedrijven worden vaker ter verantwoording geroepen aangaande hun klimaatdoelen en er is aanhoudende kritiek op het beloningsbeleid, zegt Matt Christensen, hoofd duurzaam en impactbeleggen bij AllianzGI. De vermogensbeheerder is internationaal actief en beheert 531 miljard euro voor particuliere en institutionele klanten en intermediairs.

Als grote vervuilers geen geloofwaardige doelen hebben om de CO2-uitstoot te verlagen of naar nul te brengen, of als de transparantie over klimaatdoelen tekortschiet, krijgen bestuurders vanaf 2024 van AllianzGI een stem tegen.

