Jorge Vazquez voorgedragen als opvolger van Henry Schirmer, CFO Randstad Groep

Henry Schirmer, CFO van de Randstad Groep (foto), legt op 28 maart tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering zijn functie neer en vertrekt daarmee ook uit de Raad van Bestuur. Jorge Vazquez wordt voorgedragen als zijn opvolger.

Vazquez is sinds 2011 in dienst bij Randstad, waar hij onder andere group controller en hoofd strategie was. Sinds kort is hij chief executive Zuid-Europa en Latijns-Amerika. Schirmer zal na zijn formele aftreden nog twaalf maanden in functie treden als senior advisor.

Duidelijke marktleider

Schirmer: “Het is een voorrecht en een eer geweest om dit grote, iconische bedrijf te helpen navigeren tot de duidelijke marktleider die het nu is. De ontwikkeling van een nieuw leiderschapsteam biedt een natuurlijke overdrachtsmogelijkheid en ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe Randstad leiderschapsteam goed gepositioneerd is om deze reis voort te zetten. Ik kan er niet trotser op zijn dat Jorge Vazquez, die de afgelopen vijf jaar naast mij heeft gewerkt, door de raad van commissarissen is gekozen als mijn opvolger. Ik kijk ernaar uit om samen met Jorge de komende maanden te werken aan een soepele overgang.”

