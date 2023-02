Kabinet spreekt op Catshuis met bedrijven over vestigingsklimaat

Kabinetsleden komen donderdag bijeen op het Catshuis om te praten met bedrijven over het vestigingsklimaat in Nederland. Naast premier Mark Rutte zijn onder anderen ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Sigrid Kaag (Financiën) aanwezig. Zij spreken met vertegenwoordigers van grote bekende Nederlandse bedrijven en familiebedrijven, maar ook (voormalige) start-ups. Voorvrouw Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW is ook uitgenodigd.

Aan de genodigde bedrijven wordt gevraagd tegen welke problemen zij aanlopen. De sessie wordt gehouden in voorbereiding op de voorjaarsnota, hoewel betrokkenen geen nieuw beleid verwachten als directe uitkomst van de sessie. Met het vestigingsklimaat wordt de Nederlandse situatie voor ondernemers en investeerders bedoeld. Het kabinet wil het aantrekkelijk houden voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen en hier te ondernemen.

VNO-NCW trok al aan de bel

Dat is volgens VNO-NCW zeker nu van groot belang. De lobbyclub trok vorig jaar meerdere keren aan de bel, en sprak zelfs van een “vrije val” van het vestigingsklimaat. VNO-NCW lanceerde daarnaast een manifest om het ondernemingsklimaat in Nederland te beschermen. De club kreeg steun vanuit gemeenten, provincies en tal van andere organisaties.

Naast Rutte, Kaag en Adriaansens zijn de ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken), Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) en Mark Harbers (Infrastructuur) aanwezig, evenals staatssecretaris Marnix van Rij, die over fiscale zaken gaat. Bedrijven pleiten vaak voor gunstige belastingregelingen, maar in het gesprek over het investeringsklimaat zal het vooral over andere zaken gaan, zoals het onderwijs in Nederland.

Krapte op de arbeidsmarkt

Ook de krapte op zowel de arbeidsmarkt als het elektriciteitsnet zullen volgens betrokkenen worden besproken. Een belangrijk onderwerp is verder de vergunningverlening voor projecten, die nog steeds spaak loopt vanwege de stikstofcrisis.

