Karin Bisschop nieuwe CFRO TKP Pensioen

Karin Bisschop wordt per 1 april 2023 de nieuwe chief financial & risk officer van TKP Pensioen. Zij volgt Bert Vos op, die managing director wordt van de TKP-dienstverlening voor Verzekerd pensioen, PPI en Apf. Bisschop is nu nog managing director Group performance management bij APG. Bij TKP gaat zij mede vorm geven aan transformatie naar het nieuwe pensioenstelsel en het verder versterken van risicomanagement.

Bisschop (54) heeft ruime ervaring in finance en risk binnen de pensioensector. Als directeur Group performance management was ze de afgelopen drie jaar verantwoordelijk voor de sturing op de realisatie van de strategie en voor portfoliomanagement. Daarvoor was Bisschop Directeur Group Risk & Compliance bij APG en werkte ze voor onder meer Cordares, Politie Amsterdam-Amstelland en EY. Ook is Bisschop commissaris en voorzitter van de Audit & Risk Committee bij Invest-NL en commissaris bij Woonzorg Nederland.

Waardevolle aanvulling

Paul Everloo, CEO van TKP Pensioen: “Ik ben blij met de komst van Karin als CFRO. Ze is een waardevolle aanvulling op het directieteam, als ervaren leider en vanuit haar vakgebied. Karin heeft niet alleen haar sporen in risk en finance ruimschoots verdiend, maar heeft ook veel managementervaring, om in te kunnen spelen op de snel veranderende omgeving. We hebben de afgelopen jaren al flinke stappen gezet op het gebied van risicomanagement; met de komst van Karin is dat straks ook op directieniveau verankerd.”

Bisschop: “Ik ben erg enthousiast over mijn nieuwe rol bij TKP. In deze rol komen mijn ervaring op het gebied van finance, risk en de sturing op de realisatie van de strategie samen. Daarnaast spreken de betrokkenheid, deskundigheid en no-nonsense-cultuur die TKP kenmerken, mij enorm aan. Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan een succesvolle transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, samen met mijn team, andere collega’s én onze klanten.”

Bert Vos vervult per 1 januari 2023 de rol van managing director van de dienstverlening voor Verzekerd pensioen, PPI en Apf van TKP. Tot 1 april combineert hij deze rol met die van CFO van TKP.

