KPN draagt CFO Herman Dijkhuizen voor als lid van de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen van KPN draagt Herman Dijkhuizen voor als lid van de raad van commissarissen. Zijn benoeming gaat, na besluit tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KPN, in per 1 juli 2023 en geldt voor een termijn die loopt tot de AVA van 2027. Dijkhuizen volgt Catherine Guillouard op die zal terugtreden.

Dijkhuizen (62) is een doorgewinterde bestuurder met een grote staat van dienst op financieel terrein. Hij is momenteel CFO en lid van de Raad van Bestuur van NIBC Holding NV, dat als financiële instelling retail- en corporate bankingdiensten aanbiedt. Hier neemt hij op 30 juni 2023 afscheid. Voorheen was Dijkhuizen voorzitter van de Raad van Bestuur en partner bij KPMG NV en momenteel is hij lid van de Raad van Commissarissen van NS Groep, WWF-Nederland (Wereld Natuur Fonds) en het Kröller-Müller Museum.

Met het vertrek van Guillouard wenste de raad van commissarissen zijn financiële en auditexpertise te versterken. Met zijn uitgebreide track record in verschillende financiële en executive posities past Dijkhuizen in dit profiel en vult hij de raad van commissarissen op dit gebied aan.

