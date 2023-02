Nederlandse bedrijven doen te weinig om klimaatambitie waar te maken

Europese bedrijven schieten tekort in het ontwikkelen van geloofwaardige klimaattransitieplannen om zich aan te passen aan een natuurpositieve toekomst van 1,5°C, zo blijkt uit een analyse van bedrijven die ongeveer 75% van de Europese aandelenmarkten vertegenwoordigen. Die analyse is gepubliceerd door de non-profit organisatie CDP en het wereldwijde managementadviesbureau Oliver Wyman – een onderdeel van Marsh McLennan.

Een teken dat Europese bedrijven zich bewust worden van de noodzaak van dergelijke plannen is dat volgens Stepping up ongeveer de helft (49%) nu een klimaattransitieplan heeft om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Uit de studie blijkt echter dat de meeste plannen te weinig ambitie en transparantie later zien op essentiële onderdelen die nodig zijn om serieuze actie te ondernemen, zoals bestuur, financiële planning en betrokkenheid bij de waardeketen.

Nederlandse bedrijven presteren slechter dan Europees gemiddelde

Minder dan 5% van de bedrijven (56) heeft zowel een op 1,5°C afgestemd emissiereductiedoel als informatie over de meeste (twee derde) sleutelindicatoren waaruit blijkt dat er een geloofwaardig transitieplan bestaat. Nederlandse bedrijven presteren slechter dan het Europese gemiddelde, met 2% van de bedrijven die als ‘gevorderd’ worden beschouwd.

Van de Europese bedrijven wordt 30-45% beschouwd als ‘in ontwikkeling’, wat betekent dat zij minder ambitieuze (op 2°C afgestemde) emissiedoelstellingen hebben en ten minste de helft van de indicatoren rapporteren. De meeste bedrijven vertoonden ‘beperkte’ vooruitgang.

Duidelijke hiaten

Hoewel 9 op de 10 Europese bedrijven initiatieven hebben om de uitstoot te verminderen, constateert het rapport ook duidelijke hiaten in de maatregelen die nodig zijn om over te schakelen op een 1,5°C-pad. Zo beoordeelt slechts 26% in hoeverre de uitgaven of inkomsten in overeenstemming zijn met de 1,5°C-doelstellingen, en minder dan 40% neemt klimaataspecten op in de contacten met leveranciers.

Als gevolg hiervan schat het rapport dat tot 40% van alle uitstaande schulden (1,8 biljoen euro), momenteel wordt gefinancierd aan bedrijven zonder duidelijke doelstellingen of bewijs van de ontwikkeling van geloofwaardige klimaattransitieplannen. Toegang tot financiering kan een grotere uitdaging worden naarmate de banken ernaar streven de net-zero ambities te behalen door hun leningenportefeuille koolstofvrij te maken.

8 op de 10 financiële instellingen die via CDP rapporteren, beoordelen al de aanpassing aan de 1,5°C-norm van hun zakelijke klanten in ten minste enkele belangrijke sectoren.

En omdat het klimaat slechts een onderdeel is van een bredere, natuurgerelateerde uitdaging, werd in het verslag ook gekeken naar belangrijke actiegebieden rondom biodiversiteit, ontbossing en waterzekerheid. Slechts 7% van de bedrijven meldde een sterke doelstelling om emissies, waterverbruik en ontbossing te verminderen, terwijl 39% aangaf zichzelf een doel gesteld te hebben over verbetering van de biodiversiteit.

Ontbreken aan stimulansen

Het ontbreekt ook aan stimulansen voor leidinggevenden om doelstellingen te verwezenlijken: 54% van de bedrijven koppelt beloningen van leidinggevenden nu aan het klimaat, maar minder dan een derde doet dat voor klimaatverandering, ontbossing en water tezamen.

Positief is dat 71% van de bedrijven die gegevens over klimaatverandering, ontbossing en waterveiligheid rapporteren via CDP, deze gegevens al rapporteren in hun jaarlijkse managementverslagen voor investeerders. Voor biodiversiteit daalt dat percentage echter tot één op de vier bedrijven.

Best practice-beleid

Ondertussen bleek ongeveer één op de vijf bedrijven een ‘best practice’-beleid te hebben om de effecten op het water te verminderen, en 29% van de bedrijven een ‘best practice’-beleid tegen ontbossing.

Slechts 5% van de ondernemingen die via CDP gegevens over ontbossing rapporteren, certificeert momenteel dat 90% van de grondstofvolumes vrij van ontbossing is, terwijl slechts 13% de impact van hun waardeketen op de biodiversiteit beoordeelt.

Duidelijke plannen nodig

Maxfield Weiss, uitvoerend directeur van het CDP, zei: “Elk bedrijf dat invloed heeft op ons milieu heeft niet alleen duidelijke doelstellingen nodig, maar ook duidelijke plannen om die te verwezenlijken en bewijzen dat het daarmee bezig is. De EU-regelgeving zal binnenkort van kracht komen- het zal wettelijk verplicht zijn dat bedrijven duidelijke plannen hebben om hun bedrijfsmodellen op een 1,5 °C-voet te brengen. Uit dit verslag blijkt dat slechts een klein cohort van minder dan 5% alle gegevens bekendmaakt die we nodig hebben om dat te kunnen beoordelen. En het klimaat is natuurlijk maar één onderdeel van de bredere uitdaging voor bedrijven. Terwijl de verwachtingen voor bedrijven toenemen om de natuur op te nemen in hun bredere transitieplanning, toont dit rapport aan dat de meeste bedrijven nog een stap moeten zetten en investeerders, kredietverstrekkers en regelgevers moeten laten zien dat ze klaar zijn om te handelen. Bedrijven kunnen net-zero niet bereiken zonder hun impact op de natuur aan te pakken: we hebben geen tijd te verliezen.”

Ingrijpende veranderingen noodzakelijk

Cornelia Neumann, Partner bij Oliver Wyman, zei: “In de komende 2-3 jaar moet de omvang en de kwaliteit van de transitieplannen van Europese bedrijven ingrijpend veranderen. Uit onze analyse met CDP blijkt dat er weliswaar vooruitgang is geboekt bij de vaststelling van transitiestrategieën, maar dat een groter gevoel van urgentie nodig is. In veel transitieplannen ontbreken nog belangrijke elementen, vooral als het gaat om de vertaling van strategische klimaatdoelstellingen in concrete uitvoerings- en waardeketenplannen. Deze mate van concreetheid is noodzakelijk als bedrijven hun organisatie door de transitie willen loodsen en hun stakeholders op geloofwaardige wijze willen laten zien dat zij op koers liggen om de klimaatdoelstellingen te halen. Bedrijven met een ambitie om voorop te lopen in de transitie zullen verder moeten gaan dan het klimaat en hun verbintenissen inzake biodiversiteit en natuur in hun transitieagenda moeten opnemen.”

