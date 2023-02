Bijna een jaar na de Russische invasie van Oekraïne zijn enkele Nederlandse bedrijven nog altijd actief in Rusland, meldt de Volkskrant. Zoals JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts. Volgens critici houden ze de oorlogsmachine van Poetin overeind. “Je blijft de schatkist spekken.”

Nee, de bedrijven die Rusland niet hebben verlaten, praten daar niet graag over. Ze schermen met gewichtige argumenten als “essentiële goederen” en “het belang van onze werknemers”, maar trots zijn ze daar niet op. Bijna een jaar na de Russische inval in Oekraïne verwijzen ze in antwoord op specifieke vragen nog steeds naar de afgemeten generieke zinnetjes die ze al maanden geleden deden uitgaan. Daar moeten we het mee doen.

Unilever, verkoper van Magnum-ijsjes: “Onze positie ten aanzien van de oorlog in Oekraïne staat in deze verklaring.” Philips, fabrikant van scheerapparaten: “Ik verwijs graag naar onze verklaring. Daar heb ik niets aan toe te voegen.” Swinkels Family Brewers, brouwer van Bavaria-bier: “Voor antwoorden op jullie vragen verwijs ik naar onze website.”

