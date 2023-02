Niels Batstra aan de slag als CFO van INTERSTELLAR

IT-dienstverlener INTERSTELLAR heeft Niels Batstra RC benoemd tot Chief Financial Officer. In deze rol vormt hij samen met David Schaap (CTO), Maarten van Montfoort (CEO) en Christie Eijkelkamp (COO) de groepsdirectie van de elf samenwerkende ondernemingen in de INTERSTELLAR-collectie.

Platformorganisatie

INTERSTELLAR werd in januari 2021 opgericht en bestaat inmiddels uit elf IT-ondernemingen. Op dit moment wordt er hard gebouwd aan de volgende groeifase in de buy-and-build strategie. In deze fase staat het vormen van een platformorganisatie centraal, waarbij de onderlinge samenwerking geïntensiveerd wordt, waardoor klanten van een uitgebreidere dienstverlening kunnen profiteren. Het vierkoppige directieteam heeft de ambitie om de kennis die in de groep aanwezig is te combineren, producten en serviceverlening op elkaar af te stemmen, gezamenlijke standaarden te gebruiken en schaalvoordelen te creëren. Hierdoor wordt INTERSTELLAR wendbaarder en kan de groep sneller nieuwe producten en diensten ontwikkelen om zo nog relevanter te zijn voor haar klanten.

Slagvaardigheid en schaalbaarheid

Batstra (50) is onder andere aangesteld om de structuur van deze platformorganisatie neer te zetten, zodat er meer slagvaardigheid en schaalbaarheid ontstaat en klanten nog beter geholpen kunnen worden. Voor zijn aanstelling werkte hij zestien jaar op interim-basis in verschillende rollen. Zo vervulde hij vaak de rol van CFO, maar had hij ook diverse leidende rollen op het gebied van transformatie en IT-implementaties. Hij zorgde bij Interxion, later overgenomen door Digital Realty, bijvoorbeeld voor de standaardisatie van de financiële Europese werkprocessen voor twaalf landen. Daar creëerde hij ook een nieuw operating model als basis voor de implementatie van een nieuw ERP-pakket. Bij Dept. werd hij betrokken bij de buy-and-build strategie en de integratie van de gekochte ondernemingen.

Batstra over zijn aanstelling: “Bij INTERSTELLAR heb ik de uitdaging gevonden die mij op het lijf geschreven is. Het is een organisatie met een enorme innovatiekracht en ontzettend veel talent. Ik kijk er erg naar uit om mee te werken aan een structuur waarmee we dit talent zo optimaal mogelijk in kunnen zetten voor onze klanten. Het is niet voor niks dat ik na zestien jaar mijn zelfstandige werkzame leven opzeg voor deze vaste baan, die zo goed bij mij en mijn ambitieniveau past.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!