Ondernemersvertrouwen stijgt, maar minder investeringen gepland

Hoewel het ondernemersvertrouwen licht is gestegen, neemt het aantal ondernemers dat investeringen plant in 2023 af. Dat komt door de gestegen rente, trage vergunningsprocessen en omdat de marges van ondernemers onder druk staan.

Dat blijkt uit de jongste conjunctuurenquête van het CBS, VNO-NCW, MKB-Nederland, KVK en het Economisch Instituut voor de Bouw. Het ondernemersvertrouwen gaat sinds 2020 behoorlijk op en neer en in het laatste kwartaal van 2022 zakte het weer naar een negatief sentiment. Dit kwartaal zien ondernemers de toekomst zonniger in, vooral in de horeca en groothandel ziet men kansen ontstaan.

Pessimistisch over economie

De verwachtingen voor het economisch klimaat blijven echter vrij negatief, maar minder somber dan eind vorig jaar. Volgens het onderzoek overheerst pessimisme sinds 2022 toen elk kwartaal de verwachtingen daalden. De helft van de ondervraagde bedrijven zegt zich het meeste zorgen te maken over prijsstijgingen van materialen, energie en diensten.

Voorzichtig sinds corona

Vorig jaar verwachtte 8 procent nog een investeringsgroei, inmiddels is dat 3 procent. Bedrijven zijn voorzichtig sinds de coronacrisis. “Juist investeringen die bedrijven in ons land doen zijn hard nodig voor onder meer het behalen van onze klimaatdoelstellingen en voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten”, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. “Met het achterblijven van deze investeringen lopen we kans dat deze transities vertraging oplopen.”

Minder investeringen

Dat er minder wordt geïnvesteerd komt volgens de organisaties door de gestegen rente en trage vergunningsverlening. Ook omdat veel bedrijven de gestegen kosten niet altijd kunnen doorberekenen in de prijzen zet de marges onder druk. Meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers kan die kosten niet of slechts deels doorberekenen. “Met name in sectoren waar de marges al minimaal zijn en waar het vet op de botten na corona gering is, is het momenteel lastig, zoals bijvoorbeeld in de horeca en de cultuur, sport en recreatiesector”, aldus de organisaties.

Ondernemersvertrouwen per bedrijfstak (Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland, VNO-

NCW)

