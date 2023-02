Organisaties benaderen corona voortaan als bedrijfsrisico

Werkgevers gaan het coronavirus voortaan net zo benaderen als andere bedrijfsrisico’s. Dit zegt een woordvoerder van de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het nieuwe corona-advies van het OMT. Het Outbreak Management Team vindt coronatesten en isolatie niet langer nodig. Werkgevers zullen het advies volgens de woordvoerder opvolgen.

Volgens het OMT is de pandemie voorbij en bevindt corona zich in een endemische fase. Dit betekent dat het virus bij het dagelijks leven hoort en net zo wordt benaderd als andere luchtweginfecties. Zorgminister Ernst Kuipers moet er nog wel een besluit over nemen.

Positief nieuws

Dat de pandemie voorbij is, is “positief nieuws”, zegt een woordvoerder van de werkgeversorganisaties. Hij neemt aan dat werkgevers die zijn aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland het OMT-advies opvolgen. “Ondernemers zijn verplicht om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen. Corona wordt daarin meegenomen als een luchtwegziekte”, legt de zegsman uit.

Werkgevers keken volgens de woordvoerder lang uit naar het einde van de pandemie, want dat betekent volgens hem dat er geen nieuwe coronamaatregelen komen. Vorig jaar mei werd de laatste maatregel opgeheven. Mondkapjes waren vanaf dat moment niet meer verplicht op Nederlandse vliegvelden.

Volg Executive Finance op LinkedIn!