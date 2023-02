‘Pensioenfondsen zijn nog lang niet zo duurzaam als gehoopt’

Olierampen, landonteigening, milieuverontreiniging: het in 2018 opgestelde pensioenconvenant begint met een uitgebreide opsomming van redenen waarvoor het initiatief op aarde is. Inmiddels is het convenant afgelopen en is van verbetering van die problemen nog nauwelijks sprake, constateert een onafhankelijke commissie. Dat meldt Trouw.

De zeventig pensioenfondsen die het convenant ondertekenden zijn goed voor 1600 miljard euro aan beleggingen. Dat komt neer op bijna het gehele Nederlandse pensioenvermogen. Die grote hoeveelheid geld wordt belegd in allerlei verschillende bedrijven over de hele wereld; van een vleesproducent in Brazilië tot een palmolieplantage in Indonesië.

Zorgplicht

Aan de misstanden bij deze bedrijven wilden de pensioenfondsen wel iets doen. Hun investeringen kunnen de problemen immers veroorzaken of verergeren. In het convenant spraken de pensioenfondsen een soort zorgplicht af. Ze zouden controleren of de bedrijven waarin zij investeren schade veroorzaken aan mens of milieu.

Een onafhankelijke commissie stelde bij de meest recente evaluatie vast dat slechts een minderheid (20 procent) van de fondsen hun beleid helemaal op orde heeft. En dat terwijl dat doel al na twee jaar gehaald moest zijn.

