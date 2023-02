RJ-Uiting 2023-2: Aanpassingen hoofdstuk 660 na nieuwe kostendefinitie groot onderhoud

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in de jaareditie 2022 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving verduidelijkingen aangebracht in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’. Dit heeft gevolgen voor hoofdstuk 660, Onderwijsinstellingen, die de RJ met deze uiting behandelt.

De Raad kondigde in Uiting 2022-8 aan om verder onderzoek te doen naar gewijzigde alinea’s over de verwerking van groot onderhoud in hoofdstuk 212 en de impact op onderwijsinstellingen. De nieuwe definitie van kosten heeft gevolgen voor onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs omdat zijn vaak juridisch eigenaar zijn van schoolgebouwen, maar kosten voor rekening komen van de gemeente. Wanneer het gebruik van het pand als schoolinstelling vervalt, heeft de gemeente claimrecht op het eigenaarschap.

Dat betekent dat onderwijsinstellingen de panden niet in de balans verwerken als de gemeente economisch claimrecht heeft. Deze onderwijsinstellingen hebben wel de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het schoolgebouw en de uitgaven voor onderhoud en bepaalde (vervangings)investeringen komen voor rekening van de onderwijsinstelling.

Voor die gevallen wordt hoofdstuk 660, Onderwijsinstellingen, aangepast met bepalingen die verwijzen naar hoofdstuk 212, Materiële vaste activa. Download de hele uiting hier bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

