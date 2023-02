‘Ruzie over patenten zit redding zonneauto Lightyear in de weg’

De onderhandelingen over de redding van de zonneautobouwer Lightyear worden bemoeilijkt door een discussie rond de rechten op het intellectuele eigendom van het bedrijf, meldt RTL Nieuws. De financiers die in september 81 miljoen euro in Lightyear staken, blijken die rechten in onderpand te hebben gekregen. En zij willen die niet zomaar prijsgeven.

Curator Reinoud van Oeijen, die het faillissement van het belangrijkste dochterbedrijf Atlas Technologies moet afwikkelen, bevestigde dit. Dat bedrijf ging op 26 januari failliet. Van Oeijen werkt sindsdien aan de mogelijkheid om de activiteiten voort te zetten.

Lightyear werd in 2016 opgericht, en ontwikkelde een lichte elektrische auto met zonnepanelen op het dak. De auto kan zich daardoor gedeeltelijk zelf opladen. Investeerders staken de afgelopen jaren zo’n 200 miljoen euro in het bedrijf, dat in november het eerste model in productie nam.

