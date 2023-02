“Stijgende rente dwingt bedrijven om te zoeken naar manieren om productiviteit te verhogen”

“De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende rentes dwingen bedrijven om te zoeken naar manieren om hun productiviteit te verhogen en de tevredenheid van hun werknemers te verbeteren, zonder grote kapitaalinvesteringen. De vraag naar oplossingen die weinig tot geen kapitaal nodig hebben, stijgt snel”, merkt Haico Spijkerboer, Partner People Excellence Boer & Croon, op.

“Deze oplossingen hebben als doel om de Overall Equipment Effectiveness (OEE) en werknemerstevredenheid te verhogen. OEE is een maatstaf die de effectiviteit van productieapparatuur en productieprocessen in een fabriek weergeeft. Voorbeelden van kapitaalinvesteringen zijn het aanschaffen van nieuwe productielijnen of machines of grote automatiseringsprojecten. Deze oplossingen zijn nu moeilijker te financieren met hogere rente.”

“Voorbeelden van oplossingen die weinig tot geen kapitaal nodig hebben zijn het implementeren van lean-methodes, training en opleiding van werknemers en het verbeteren van processen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Dit draagt bij aan de ontwikkeling en aan het behoud van de medewerkers, én het verhoogt de productiviteit op de werkvloer.”

