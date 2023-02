Toegankelijkere duurzaamheidssubsidie SDE++: dit zijn de openingsrondes

Gesubsidieerde CO 2 -reductie moet voor meer projecten beschikbaar komen dit jaar. Het kabinet stelt 8 miljard euro beschikbaar, verhoogt de maximale subsidie per ton CO 2 en voert nieuwe grenzen om innovatieve technieken die minder kosteneffectief zijn volgens de oude regels toch te subsidiëren.

Duurzaamheidssubsidie SDE++ is veranderd om het mogelijk te maken voor bedrijven om sneller in aanmerking te komen voor de subsidie. Eerder werd voorrang gegeven aan projecten die de meeste CO 2 -uitstoot besparen per bestede euro. Maar het nadeel van deze prioritering was dat nieuwe technieken die nodig zijn om de klimaatdoelstelling te behalen, maar niet direct voor een enorme CO 2 -reductie zorgen, niet in aanmerking kwamen voor SDE++.

Hekjessysteem

Daarom introduceert het kabinet een hekjessysteem, met aparte aanvraagrondes voor projecten met een relatief lagere CO 2 -reductie. Binnen het budget zijn delen gereserveerd voor innovatieve technieken die niet kosteneffectief worden bevonden, maar wel zorgen voor een verhoogde duurzaamheidsslag. Ook is de maximale subsidie binnen deze hekjes verhoogd van 300 naar 400 euro per ton CO 2 , zodat technieken die niet meteen een grote reductie teweegbrengen toch financieel beter worden ondersteund.

8 miljard euro

Het kabinet heeft een budget beschikbaar gesteld van in totaal 8 miljard euro. Als dat volledig wordt aangevraagd, moet dat een CO 2 -besparing van 4 megaton opleveren, zo meldt de Rijksoverheid. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit en CCS vervalt dit jaar, omdat dit niet meer nodig is met de komst van de hekjes. Ook het plafond voor hernieuwbare elektriciteit verdwijnt, zodat de productie van zon- en windenergie mee kan groeien met de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit.

Aanvraagdata

Voor verschillende categorieën gelden verschillende voorwaarden en aanvraag-eisen. Houd de site van RVO in de gaten voor een overzicht in de aanloop naar openstelling. RVO stelt de subsidie open per fasegrens CO 2 -reductie per euro. De aanvraagdata zijn als volgt:

Openstellingsronde Fasegrenzen €/ton CO₂ 6 juni 90 12 juni 180 19 juni 240 26 juni 300 3 juli 400

