Tom van Zalen nieuwe CRO van Knab

Tom van Zalen versterkt per 15 maart de directie van Knab als Chief Risk Officer. Tom komt na ruim elf jaar over van ING Nederland waar hij de laatste jaren verantwoordelijk was voor het credit risk management.

Van Zalen: “Ik voel me erg aangetrokken tot de propositie van Knab en de ambitie om dé bank voor zzp’ers te zijn. In de vele gesprekken die ik met mensen van Knab voerde, viel me elke keer het grote enthousiasme en de toewijding op. Dat werkt heel inspirerend en aanstekelijk. Er heerst een enorme focus op de klant, wanneer het gaat om het verbeteren van de dienstverlening. Dat spreekt me aan en daar draag ik graag aan bij.”

Kern van het bestaansrecht

Over zijn aanstaande rol binnen Knab zegt Van Zalen: “Risk management raakt de kern van het bestaansrecht van een bank. Met goed en slim risk management hou je niet alleen de bank veilig en compliant, maar kun je ook de beste klantervaringen creëren. Data speelt hierin een cruciale rol. Ik zal daarom mijn ervaring met – en passie voor – datagedreven risk management zoveel mogelijk inzetten.”

Eric Drok (voorzitter RVC Knab): “Wij zijn erg blij dat Tom de directie van Knab komt versterken. Zijn brede ervaring binnen alle facetten van het risk-domein, vernieuwende blik en data-gedreven aanpak zijn heel belangrijk voor Knab.”

