Wat is carrouselfraude?

Regelmatig duikt in artikelen op dat een ondernemer verdacht wordt van btw-carrouselfraude. Een lezer vroeg aan onze collega’s van Controllers Magazine wat dat eigenlijk is. Cm: legt het uit.

Carrouselfraude is fraude waarbij goederen in een cyclus worden verhandeld om uiteindelijk terug te komen bij de originele aangever, die daar ondertussen bijvoorbeeld voorbelasting voor ontvangt of geen btw afdraagt. Een veelgebruikte constructie is een handelaar die een product exporteert en dan gebruikmaakt van het nultarief van een EU-land. De afnemer, die soms ter goeder trouw handelt, rekent wel btw en levert het door aan een partij die het product weer levert aan een andere partij, die uiteindelijk de boel teruglevert aan de originele aanbieder. In deze cyclus wordt btw teruggevraagd die in de praktijk nooit afgedragen is aan de fiscus. De naam carrouselfraude verwijst naar deze lus van leveringen.

Verschillende vormen

Carrouselfraude kent vele vormen en soms heel ingewikkelde constructies. Meestal gaat het om nepbedrijven in deze keten die enkel zijn opgericht om fraude te plegen, niet om daadwerkelijk te handelen. Tegen de tijd dat er alarmbellen afgaan bij de fiscus, is in sommige gevallen de ondernemer al niet meer actief en er met het geld vandoor. Sommige ‘handelaren’ doen dit soms jaren voordat ze tegen de lamp lopen en de FIOD op bezoek krijgen.

Een simpele versie van de fraude is een leverancier die producten exporteert, daar bij de btw-aangifte voorbelasting aftrekt en daarna de producten weer ontvangt. Er wordt dus geen werkelijke economische activiteit bedreven, maar er wordt wel geld opgestreken van de belastingdienst. In tegenstelling tot veel aangiftefraude leidt deze fraude ertoe dat er geld van de fiscus wordt onttrokken, in plaats van dat er belastinginkomsten worden onthouden.

Gebruikt voor fraude

Een ondernemer die te goeder trouw handelt kan in deze carrousel verzeild raken. Als een opsporingsdienst merkt dat dit bedrijf onderdeel uitmaakt van een keten van verdachte transacties, kan dat problemen veroorzaken. Het moet duidelijk zijn dat een ondernemer in deze keten niet had kunnen weten van deze fraude en er alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen. Daarbij is het belangrijk dat ondernemers de signalen herkennen.

Mogelijke signalen zijn:

De leverancier vertelt er meteen bij wie de koper is (onderdeel van de frauduleuze keten)

Een koper vertelt u waar u de gevraagde goederen kunt inkopen

Steeds wisselende leveranciers en kopers en handelaren die sinds kort actief zijn of net een bestuurswisseling hebben ondergaan

De goederen die worden aangeboden hebben een hoge waarde

De goederen die worden aangeboden hebben een hoog transactievolume

De goederen worden onder de gangbare marktprijs aangeboden

U wordt benaderd om deel te nemen aan het importeren van goederen die niet door de merkhouder zijn geautoriseerd voor import

U wordt benaderd om branchevreemde artikelen te verkopen

Informatie als bedrijfspand, inventaris of personeel ontbreken bij de potentiële handelspartner

Volg Executive Finance op LinkedIn!