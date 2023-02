Doe mee aan ronde tafel op 23 maart: wat maakt organisaties hoog presterend?

Wat maakt dat de ene organisatie goed presteert en de ander niet? Hoe haalt u het beste uit uw mensen? Hoe zorgt u voor goede producten, services en het beste voor uw klanten? En houdt u rekening met uw stakeholders. Kortom, hoe wordt u een hoog presterende organisatie?

ADP, PW., Executive Finance en Dr. André de Waal houden op 23 maart 2023 van 12.00 tot 14.00 uur een thought leadership lunch voor CFO’s en CHRO’s van over deze vragen. Daarbij lichten we nu al een tipje van de sluier op: een high performance organization presteert gemiddeld genomen en over een periode van minstens vijf jaar aanzienlijk beter dan haar concurrenten en/of vergelijkbare organisaties. Hoe je daar komt is voor elke organisatie anders. Daar gaan we het onderling over hebben. En passant slechten we de brug tussen HR en finance. Hoe kunnen beide disciplines elkaar helpen?

Met peers van gedachten wisselen

Tijdens de lunch heeft u de kans om laagdrempelig met peers van gedachten te wisselen. Het gesprek is inhoudelijk en redactioneel van aard en kent geen commerciële component.

Uw input is van grote waarde. Op basis van de ingebrachte input, maken we een artikel voor Executive Finance. Daarin wordt u wel in het algemeen als deelnemer vermeld, maar zijn quotes en de discussie anoniem.

Bent u een CFO of CHRO bij een organisatie met tenminste 500 fte en wilt u aanwezig zijn bij deze lunch? Vul hier uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op.

Volg Executive Finance op LinkedIn!