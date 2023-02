Zo zit het met milieusubsidies EIA en MIA in 2023

Twee van de meest door ondernemers gebruikte subsidieregelingen zijn de EIA en MIA. Ook dit jaar zijn deze aan te vragen. Zij geven een fiscale stimulans aan investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen waarvan de marktintroductie ondersteund moet worden.

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen ondernemers investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en technieken, terwijl de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gericht is op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals materialen, gebouwen of productieprocessen. Beide zijn fiscale regelingen, waardoor het voordeel verrekend wordt via de fiscale winst of het belastbaar inkomen.

Het voordeel bij de EIA is tot 45,5 procent van het investeringsbedrag; de MIA kent verschillende categorieën van 27 tot 45 procent. Afhankelijk van de categorie kan een ondernemer ook aanspraak maken op de VAMIL-regeling. Daarmee kun je 75 procent van de investeringskosten versneld afschrijven, waardoor er een rente- en liquiditeitsvoordeel behaald wordt. Voor VpB-plichtige ondernemers loopt hiermee het netto voordeel op tot 11,7 procent van de investering, bij eenmanszaken en vof’s kan dit tot 22,5 procent zijn.

De MIA en VAMIL zijn milieusubsidies, er zijn in Nederland ook andere milieusubsidies waarvan je gebruik kunt maken. Soms kunnen meerdere regelingen met elkaar worden gecombineerd.

Verlenging

De meest voorkomende en vooruitstrevende bedrijfsmiddelen voor verduurzamingen zijn in 2023 nog steeds aftrekbaar vanuit de EIA of de MIA. Op warmtepompen, HR-glas en isolatie voor bestaande constructies kan dit jaar dus nog voordeel verkregen worden via de EIA. Als aanvulling hierop is voortaan ook kierafdichting fiscaal aftrekbaar binnen deze regeling. Voor warmtepompen boven de 70 kW is er een lagere rendementseis van toepassing.

Binnen de MIA is er veel ruimte voor circulaire bouw en bouwproducten. Elektrificatie of aanschaf van elektrische voer-, werk-, vlieg- en/of vaartuigen wordt ook in 2023 nog steeds gestimuleerd. Voor alle andere vormen van energie- en of grondstofbesparing zijn de energietarieven aangepast, waardoor ook investeringen waarmee kleinere besparingen bewerkstelligd worden in aanmerking kunnen komen voor EIA of MIA.

Nieuwe kansen

Voor de EIA is de nadruk meer komen te liggen op zuinig gebruik van energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgassen. Bij de MIA is dat het vervangen van grondstoffen met een relatief hoge impact op het milieu door grondstoffen met een relatief lage impact. Veelbelovende en duurzame bedrijfsmiddelen die werden toegevoegd aan de lijsten zijn onder andere: productieapparatuur voor de productie met milieuvriendelijkere grondstoffen, de elektrisch aangedreven werktuigendrager, circulaire wand- of vloerpanelen met terugnamegarantie en een cleanroom met herbruikbare wandpanelen en terugnamegarantie.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot drie maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan. Tussen kerst en nieuwjaar toch nog snel een energiebesparende aankoop gedaan? Daarvoor kan de aanvraag tot eind maart ingediend worden. Aanvragen voor de lijsten van 2023 kunnen het gehele jaar gedaan worden.

Ondernemers die zelf bezig zijn met het ontwikkelen van een innovatief en milieuvriendelijk product kunnen een aanvraag doen om toegevoegd te worden aan de Milieulijst. Naast het fiscale voordeel dat je hiermee kunt krijgen, kan hier ook mee aangetoond worden dat het product milieuvriendelijk is. Een voorstel voor plaatsing op de Milieulijst kan ingediend worden tot medio augustus.

Auteur: Ferry van der Bloemen, Vindsubsidies.nl.

