‘Aandeelhouders en commissarissen moeten vaker met elkaar in gesprek over beloningen’

Eumedion – dat de belangen van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid behartigt – heeft door Reward Value Foundation kwalitatief internationaal onderzoek laten doen naar de werking en de effecten van ‘say-on-pay’ wetgeving. Deze wetgeving geeft aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen de bevoegdheid te stemmen over de beloning van bestuurders.

In het onderzoek stond onder meer centraal of de invoering van een bindende – in plaats van een adviserende stem – van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over bestuurdersbeloningen leidt tot minder beloningsexcessen. Frankrijk en Zwitserland hebben al zo’n bindende stem. Een van de voornaamste inzichten van het onderzoek is dat say-on-pay wetgeving niet leidt tot het verminderen van beloningsexcessen, maar ook dat aandeelhouders en commissarissen intensiever, vaker en op basis van gelijkwaardigheid de dialoog aan moeten gaan over topbeloning en excessen.

Aanleiding onderzoek

Rients Abma, executive director van Eumedion: “Wij constateerden vorig jaar dat commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vrijwel niks doen met een negatief stemadvies van de aandeelhouders over het beloningsverslag. Dit was voor ons aanleiding tot nader onderzoek.” Dat onderzoek werd gedaan naar say-on-pay-wetgeving en de impact hiervan op de rechten van aandeelhouders in Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. “Uit ons onderzoek komt overtuigend naar voren dat meer wetgeving niet de beste manier is om tot meer disciplinering van commissarissen en minder excessen te komen. Beter naar elkaar luisteren en het beter gebruiken van de bestaande rechten lijken effectiever. Voor ons was dit aanleiding om onze stemrichtlijnen over de herbenoeming van commissarissen aan te scherpen. Ook beraden we ons momenteel over de wenselijke inhoud van overeenkomsten met bestuurders.”

Frederic Barge, oprichter van Reward Value Foundation, die het onderzoek uitvoerde: “De conclusie is dat een structurele dialoog over topbeloning en excessen tussen aandeelhouders en ondernemingen noodzakelijk is. Het onderzoek kan niet concluderen dat een wettelijke bindende stem hiertoe het gewenste effect laat zien. Wel zijn er in de huidige regelgeving tekortkomingen geconstateerd die in meerdere landen spelen. Hier zou op Europees niveau naar gekeken moeten worden.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!