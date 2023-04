CSRD: AFM maant bedrijven tot actie

Beurswaakhond AFM roept beursgenoteerde bedrijven op om meer werk te maken van het verzamelen van ESG-gegevens en rapporteren op niet-financiële informatie over duurzaamheid, diversiteit, mensenrechten en meer. Vooral op het thema klimaat moet er nog veel werk worden verricht.

Grote beursgenoteerde ondernemingen moeten vanaf komend jaar uitgebreider rapporteren op niet-financiële informatie. Later volgen ook mkb’s. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft verder een impact op toeleveranciers en andere ketenpartners van deze bedrijven, omdat die ook gedetailleerder ESG-informatie moeten kunnen verstrekken. Volgens de Autroriteit Financiële Markten (AFM) zijn er goede voorbeelden, maar laten ook veel beursgenoteerde ondernemingen steken vallen. Dat staat te lezen in het nieuwe rapport ‘CSRD: Geen tijd te verliezen!’

Lees ook: ‘Het is klaar met babbelen over duurzaamheid en circulariteit’

Vertaling naar acties

Bedrijven hanteren een materialiteitsmatrix om het relatieve belang van een onderwerp uit te kunnen aflezen, zodat duidelijk is welk thema prioriteit heeft. “Klimaatverandering scoort hierin vaak hoog, maar hoe dit vervolgens wordt vertaald naar strategische acties en financiële planning komt onvoldoende naar voren”, staat te lezen in het rapport. “Daarnaast lichten ondernemingen vaak niet toe hoe hun rendementsdoelstellingen zich verhouden tot de mogelijke kosten die gepaard gaan met het beperken van bijvoorbeeld hun milieuschade of andere maatschappelijke kosten.”

Zicht op dubbele materialiteit

Zo zijn bedrijven weinig transparant over de impact op mens en milieu. Een CSRD-vereiste is dat wordt gerapporteerd over dubbele materialiteit: niet alleen de impact die de omgeving heeft op de business, maar ook de impact de business andersom op de omgeving heeft. “Met uitzondering van de uitstoot van broeikasgassen, die door de meeste ondernemingen in de verslagen wel worden toegelicht, gaan zij niet of nauwelijks in op andere mogelijk negatieve effecten”, zegt AFM. Dat werkt greenwashing in de hand. “Gebruikers krijgen daardoor geen evenwichtig beeld van de gevolgen van de bedrijfsvoering, waardoor zij mogelijk verkeerde beslissingen nemen.”

Andersom is er ook onvoldoende duidelijk welke impact de omgeving gaat hebben op de business. Wat zijn de gevolgen van de energietransitie voor de bedrijfsvoering bijvoorbeeld? “Wij moedigen ondernemingen aan om toe te lichten hoe de scenario’s ten aanzien van klimaatrisico’s linken aan de strategie en de financiële planning en wat dit betekent voor de huidige financiële verslaggeving. Dit bevordert de verbinding tussen de financiële en de niet-financiële verslaggeving.”

Gebrek aan data

Ook hebben veel bedrijven de infrastructuur nog niet genoeg op orde om efficiënt te kunnen rapporteren. Ondernemingen moeten versneld investeren in IT-systemen rond ESG-data. Er moet meer specifieke informatie worden verzameld, uniformiteit ontbreekt, en de huidige processen en governance zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Duurzaamheidsdata over scope 3, de CO 2 -uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die het bedrijf maakt, koopt of verkoopt, ontbreekt. Dat bleek ook bij een Thought Leadership Lunch die zustersite Executive Finance samen met ADP organiseerde. Scope 3 werd erg lastig gevonden, omdat je dan informatie moet hebben van de hele keten en niet alleen je eigen ESG-data.

Lees ook: It giet oan: start duurzaamheidsverslaggeving CSRD/ESRS nu

CSRD komt dichtbij

Voor 2024 geldt CSRD voor de grootste beursgenoteerde ondernemingen die nu onder voorloper NFI (NFRD in Europese regelgeving) vallen. De Richtlijn Niet-Financiële Informatie is uitgebreid als CSRD in zowel de scope als het eisenpakket voor ondernemers. Vanaf 2025 geldt de richtlijn voor alle grote beursgenoteerde ondernemingen en in 2026 volgt het mkb. AFM benadrukt dat ondernemingen over 9 maanden moeten gaan rapporteren en dan moeten de gegevens niet alleen al aanwezig zijn, maar ook zijn getest in rapportagepilots.

Volg Executive Finance op LinkedIn!