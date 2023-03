Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa groeien

Bedrijven investeerden 9,3 procent meer in materiële vaste activa in januari dan dezelfde maand in 2022. Ook zijn de omstandigheden in maart gunstig, wat niet per se garant staat voor meer investeringen, maar de markt is wel gunstig.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vooruitzichten van de huidige maand zijn voor ondernemers nog beter. De jaar-op-jaardaling van de beurskoersen sloeg om in een stijging, waardoor er meer geld beschikbaar is voor financiering. Ook is het consumentenvertrouwen minder negatief, wat kan leiden tot een groeiende vraag.

Minder somber

Het consumentenvertrouwen is wel nog steeds laag, maar groeit al vijf maanden opeen rij. Consumenten waren minder pessimistisch over de economie dan vorig jaar en verwachten ook dat het economisch klimaat gunstig is de komende 12 maanden. Ook is de koopbereidheid minder negatief. Dat leidt tot een gunstigere situatie op de afzetmarkt.

Meer investeringen

Om daarop in te kunnen spelen, zijn bedrijven meer bereid te investeren als de kans groter is dat die een gunstige ROI opleveren. In de eerste maand van het jaar werd er vooral meer geïnvesteerd in gebouwen, vliegtuigen en personenauto’s.

Bruto-investeringen in materiële vaste activa (Bron: CBS Statline)

