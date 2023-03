Beleggingsfondsen worstelen met dataverzameling voor SFDR

Onder de Europese duurzaamheidsregelgeving SFDR moeten beleggingsfondsen rapporteren over niet-financiële informatie binnen hun portfolios. Maar ze hebben moeite om daarvoor de juiste gegevens te vinden.

Beleggingsfondsen moeten rapporteren onder de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), waarin de verslaggeving zich moet richten op niet-financiële informatie over duurzaamheid van producten. De richtlijn verplichtte aanvankelijk nog te rapporteren in hoofdlijnen, maar vanaf 1 januari 2023 zijn er strengere eisen, waardoor er binnenkort gerapporteerd moet worden aan de hand van indicatoren op het gebied van onder meer mensenrechten, milieu en personeel.

Onduidelijkheid over gegevensverzameling

Uit kwalitatief onderzoek van ESG-softwarebedrijf Worldfavor blijkt dat 4 op de 10 participanten op de financiële markt aardig op weg zijn, maar dat de rest tegen diverse uitdagingen oploopt. Hetzelfde onderzoek geeft aan dat 22 procent van de bedrijven nog niet is begonnen met het verzamelen van de vereiste data en 16 procent geeft zelfs aan niet te weten welke gegevens precies nodig zijn.

Ook opvallend is dat 9 procent van de respondenten aangeeft dat wel duidelijk is welke data precies nodig is om effectief te kunnen rapporteren op de indicatoren, maar dat de toegang ontbreekt. Een verdere 14 procent heeft het opgegeven om dit allemaal zelf uit te zoeken en heeft het uitbesteed aan een externe consultant die gespecialiseerd is in ESG en SFDR.

Meer informatie vereist

De drie grootste uitdagingen in het verzamelen van gegevens zijn het gebrek aan kennis over het onderwerp (38 procent), gaten in de dataverzameling (32 procent) en onduidelijkheid over welke gegevens moeten worden verzameld (30 procent). Respondenten gaven aan meer training te willen hebben, dat de regulering en berekeningen duidelijker moet zijn en dat er meer duidelijk moet zijn over welke gegevens precies vereist zijn voor wat voor soort bedrijven.

