Bij kwart organisaties is debiteurenbeheer een ondergeschoven kindje

Bij maar liefst 24 procent van de organisaties is debiteurenbeheer een ondergeschoven kindje. Dit blijkt uit onderzoek van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn onder ruim vijfhonderd financeprofessionals, die zich bezighouden met debiteurenbeheer.

Dit is opvallend omdat tegelijkertijd steeds meer organisaties kampen met een groeiend aantal klanten met betalingsproblemen. Maar liefst veertig procent van de financeprofessionals geeft aan dat hun organisatie in het afgelopen jaar meer klanten met betalingsachterstanden heeft gezien.

Werk van finance professional beïnvloed

Het groeiende aantal klanten dat de facturen niet tijdig betaald, is van grote invloed op de werkzaamheden van de finance professional. Ruim een derde (36%) van de finance professionals zegt namelijk sinds een half jaar steeds meer bezig te zijn met betalingsachterstanden van consumenten of bedrijven. Nog eens 31 procent zegt dat binnen hun financiële afdeling de grootste focus nu op debiteurenbeheer ligt.

Behoefte aan meer kennis

Om debiteurenbeheer meer centraal te zetten in organisaties, is het belangrijk om het kennisniveau van de medewerkers hierover op te krikken. Twee op de vijf (38%) finance professionals geeft namelijk aan graag meer kennis te willen hebben over hoe je debiteuren afhandeling het beste inricht.

Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn: “De in het onderzoek gesignaleerde groei in betalingsproblemen bij bedrijven en consumenten vraagt veel van financeprofessionals. Door de coronaperiode en de daaropvolgende energiecrisis is de problematiek rondom schulden heel divers geworden en dat vraagt om maatwerk, zowel richting consumenten als bedrijven. Om goed om te gaan met debiteurenbeheer is het belangrijk dat medewerkers hiervoor de juiste training krijgen. Betalingsachterstanden hebben namelijk een enorme impact op het leven van de klant en zij verdienen het om zo goed mogelijk behandeld en geholpen te worden. Daarbij weten wij uit ervaring dat goede debiteurenafhandeling een groot verschil kan maken in het aantal openstaande rekeningen. Zo helpt een bedrijf niet alleen zijn klant, maar zorg je ook voor betere liquiditeit.”

