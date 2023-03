CBS bevestigt inflatiecijfer van 8 procent in februari

Consumentengoederen en -diensten waren in februari 8 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers. Het inflatiecijfer komt overeen met een eerder gemelde snelle raming. In januari was de inflatie 7,6 procent.

De algehele inflatie laat in februari daarmee voor het eerst een opleving zien na drie maanden van dalingen op rij. De prijsontwikkelingen van kleding en voedingsmiddelen zorgden voor een stijging van de inflatie. Kleding was in februari 11,8 procent duurder dan vorig jaar. In januari was de prijsstijging op jaarbasis 9,4 procent.

Voedingsmiddelen waren in februari 18,4 procent duurder dan een jaar eerder, in januari was dat 17,6 procent. Dit komt met name door de prijsstijgingen van verse groenten. Daarnaast hadden ook de prijsstijgingen van restaurant- en cafébezoek, afhaalmaaltijden en energie een verhogend effect op de inflatie.

Drukkend effect

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had daarentegen een drukkend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in februari 9,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. In januari waren de prijzen 5,6 procent lager.

Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie, zoals gas, elektriciteit en stadsverwarming, en brandstof. Exclusief de prijzen van energie en brandstof kwam de inflatie vorige maand uit op 8,1 procent. In januari was dat 7,7 procent.

