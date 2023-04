Chapter Zero Netherlands officieel gelanceerd

Het Climate Governance Initiative van het World Economic Forum lanceert per direct Chapter Zero in Nederland, in navolging van vijftig andere landen. Alle Nederlandse commissarissen van bedrijven zijn uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten, met als doel hen te ondersteunen hun bedrijven te stimuleren ‘Paris proof’ te worden. De initiatiefnemers en oprichters van Chapter Zero Nederland zijn Deloitte, Baker McKenzie en de Rijksuniversiteit Groningen.

Chapter Zero is een community voor en door commissarissen en gaat uit van de acht principes voor Effective Climate Governance; just transition. Hieronder vallen onder meer strategische integratie, accountability, diversiteit en contact met stakeholders. “Ons doel is om een grote gemeenschap van commissarissen op te bouwen die elkaar stimuleren en van elkaar leren”, zegt Gisella van Vollenhoven, President Chapter Zero Nederland. “We zien dat de urgentie rondom het klimaat groeit in de boardroom, maar dat de invulling als RvC-lid hier nog niet altijd goed op aansluit. Daarvoor kunnen we kennis van klimaatverandering en sector specifieke transities opbouwen en de geschikte instrumenten, zoals beloningssystemen, directieprofielen en -rapportages inzetten. Maar bovenal is het delen van succesvolle én onsuccesvolle praktische ervaringen essentieel.”

Veel aandacht voor lanceringsevenement

De officiële lancering van Chapter Zero Nederland ging woensdag gepaard met een evenement in het Koninkrijk Instituut van de Tropen (KIT) in Amsterdam. Hierbij waren dertig commissarissen, zes externe leiders uit de wetenschap, het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld aanwezig. Ook prominente Nederlandse bestuurders woonden het evenement bij. Van Vollenhoven: “Ik waardeer het dat de Nederlandse politiek en samenleving aandacht schenken aan dit initiatief. Voor mij onderstreept dit de noodzaak van de oprichting en belang van commissarissen; ik kijk enorm uit naar de positieve verandering die we samen gaan bewerkstelligen.”

Klimaat op de agenda

Chapter Zero wil effectief climate on board krijgen. Hiervoor organiseert zij onder meer evenementen, webinars, ronde tafelsessies, workshops en trainingen. Hierbij bepalen commissarissen wat op de agenda staat. Van Vollenhoven: “We delen niet alleen relevante kennis en ervaringen, maar reiken ook de juiste tools aan zodat commissarissen de discussie op de juiste manier kunnen voeren. Zo stellen we hen in staat klimaatverantwoordelijkheid volwaardig in te vullen. Hierdoor kunnen ze maatregelen laten nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen die direct en indirect voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteiten. Dit terwijl ze hun gezonde bedrijfsvoering continueren.”

