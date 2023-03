Eumedion: aandeelhouders moeten reële inspraak hebben op de wijze van vergaderen

Aandeelhouders moeten reële inspraak hebben op de wijze waarop de aandeelhoudersvergadering (AVA) wordt gehouden. Het kan niet zo zijn dat het bestuur en de raad van commissarissen geheel eigenstandig kunnen beslissen dat de AVA in fysieke, hybride of volledig digitale vorm plaatsvindt. Dit schrijft Eumedion in haar ingediende reactie op het voorontwerp voor de wet ‘digitale AVA’.

Het voorontwerp bevat een permanente wettelijke grondslag voor een volledig digitale AVA, nadat de tijdelijke wet die dit tijdens de coronapandemie mogelijk maakte op 1 februari jl. verviel. Eumedion wijst er in haar commentaar op dat de ervaringen met een volledig digitale AVA in de periode 2020-2022 wisselend waren. De verantwoordings- en beraadslagingsfuncties van de AVA kwamen in die periode niet tot moeizaam uit de verf.

Voorwaarden

Eumedion vindt het houden van een volledig digitale AVA in de omstandigheid dat zich geen pandemie of andere calamiteit voordoet in de toekomst daarom alleen onder voorwaarden toelaatbaar. Het houden van een volledig digitale AVA in ‘normale omstandigheden’ mag van Eumedion alleen als deze vorm een statutaire grondslag heeft, deze statutenwijziging de steun had van ten minste 75% van de ter AVA uitgebrachte stemmen en de toelaatbaarheid expliciet is besproken met de aandeelhouders (waarvan de conclusies zijn opgenomen in een reglement of protocol).

Eumedion kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat voor de jaarvergadering de fysieke of hybride variant wordt gekozen, terwijl voor een BAVA waarin uitsluitend kennis wordt gegeven van de benoeming van een bestuurder de volledig digitale variant de voorkeur geniet.

