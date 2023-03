Fed verhoogt rente VS weer ondanks onrust bankensector

De Federal Reserve voert de rente in de Verenigde Staten verder op om de hoge inflatie te bestrijden. Net als de Europese Centrale Bank vorige week laten de beleidsmakers bij de Fed in Washington zich daarmee niet van de wijs brengen door de recente onrust in de bankensector.

De rentetarieven gaan opnieuw met een kwart procentpunt omhoog. Daardoor is rente op het hoogste niveau uitgekomen sinds 2007. Door lenen duurder te maken, probeert de centrale bank de vraag in de economie al langer af te remmen en dat zou de inflatie moeten beteugelen. Het gaat inmiddels om de negende renteverhoging op rij.

Grote zorgen over bankensector

Bij beleggers leven de laatste tijd echter grote zorgen over de bankensector. Die zijn veroorzaakt door het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank. De problemen bij de regionale banken zouden zijn ontstaan doordat de rente in de VS in korte tijd hard is opgelopen. Enkele analisten, zoals die van Goldman Sachs, dachten dat de Fed vanwege de onrust wellicht zou afzien van een verdere verhoging van de rente.

Volgens een verklaring van de Amerikaanse centrale bank is het bankensysteem in het land evenwel “gezond en veerkrachtig”. Tegelijkertijd waarschuwen de beleidsmakers dat de recente ontwikkelingen “waarschijnlijk zullen leiden tot strengere kredietvoorwaarden voor huishoudens en bedrijven”. Ook zou de situatie gevolgen kunnen hebben voor de economische bedrijvigheid, de arbeidsmarkt en ook de inflatie. Maar hoe dat precies uitpakt, is nu nog niet goed in te schatten.

Mogelijk nog meer renteverhogingen

Fed-baas Jerome Powell stelde in een persconferentie na afloop van het rentebesluit dat er mogelijk later nog meer renteverhogingen komen. Dat lijkt een duidelijk teken dat de Fed ervan overtuigd is dat zijn poging om de inflatie te beteugelen niet een mogelijke bankencrisis in de hand zal werken. Op de vergadering van de Fed zou een eventuele pauze bij het opvoeren van de rente wel zijn besproken, maar uiteindelijk zag de centrale bank daar toch geen aanleiding toe. Een renteverlaging zit er dit jaar zeker nog niet in. Daarover zijn de beleidsmakers bij de Fed het volgens Powell sowieso eens.

De ECB besloot vorige week eveneens om door te gaan met het verhogen van de rente. Maar sindsdien is er al weer veel gebeurd in de bankensector. Zo moest de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse, die al langer werd geplaagd door schandalen, afgelopen weekend worden gered door de eveneens Zwitserse concurrent UBS. UBS is de bank waar voormalig ING-topman Ralph Hamers de leiding heeft.

