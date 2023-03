Financieel activist dringt aan op haast OM met vervolging Hamers

Financieel activist Pieter Lakeman wil dat het Openbaar Ministerie haast maakt met de vervolging van de voormalige ING-topman Ralph Hamers. Na het nieuws dat de Nederlander opstapt als topman van UBS vindt hij het tijd om er via juridische wegen op aan te dringen dat aanklagers het bevel van het gerechtshof in Den Haag opvolgen. Het hof gaf na een procedure van Lakeman in 2020 opdracht tot strafvervolging van Hamers vanwege jarenlange gebreken bij antiwitwascontroles bij ING.

“Die strafzaak duurt erg lang, volgens ons té lang”, zegt Lakeman. “We kunnen aankloppen bij het hof en klagen dat het bevel niet wordt opgevolgd, maar dat is tijdrovend. Een tweede optie is om een kort geding tegen de Staat te voeren. Dit is juridisch iets kansarmer, maar zeker niet kansloos.”

Artikel 12-procedure

ING trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro omdat de bank jarenlang de signalen van witwassen via de bank over het hoofd zag. Er kwamen geen aanklachten tegen individuele bankiers, maar na een zogeheten Artikel 12-procedure van Lakeman besloot het gerechtshof dat het Openbaar Ministerie toch over moest gaan tot vervolging van Hamers. Volgens rechters kon het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om “verboden gedragingen tegen te gaan”.

UBS benadrukt dat de lopende strafzaak in Nederland op geen enkele manier een rol heeft gespeeld bij het aftreden van Hamers. De voorzitter van de Zwitserse bank, Colm Kelleher, wees erop dat Hamers’ vervanger Sergio Ermotti meer ervaring heeft bij grote overnames en daarom geschikter is voor de baan. UBS nam onlangs Credit Suisse over om die concurrent te behoeden voor een faillissement, wat de hele Zwitserse bankensector zou hebben geschaad.

“Halve zwendelbank”

“Het is volgens mij niet waarschijnlijk dat die verklaring van UBS juist is, want Credit Suisse was betrokken bij veel schandalen. Credit Suisse is een halve zwendelbank geweest, en als je dan iemand aan het hoofd zet die nog steeds een strafrechtelijke veroordeling boven het hoofd hangt, is dat natuurlijk niet gunstig”, zegt Lakeman echter.

In de Amerikaanse Senaat werd Credit Suisse woensdag opnieuw beschuldigd van medeplichtigheid aan belastingontduiking. De Zwitserse bank zou nog steeds rijke Amerikanen helpen om bezittingen verborgen te houden voor de Amerikaanse fiscus.

Een woordvoerder van het OM kan niets zeggen over de strafvervolging van Hamers, omdat die procedure nog loopt. Een advocaat van de voormalige ING-baas zegt dat diens vertrek bij UBS niets te maken heeft met het onderzoek in Nederland.

