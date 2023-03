Gpi Group stelt Tjibbe Steenstra aan als CFO

Tjibbe Steenstra is benoemd fot CFO van Gpi Group. Met zijn benoeming wil het bedrijf zowel de kennisdeling als de verbinding tussen de verschillende werkmaatschappijen optimaliseren. Steenstra neemt ook plaats in het managementteam, dat wordt geleid door co-CEO’s Fred Boere en Arno Rodenburg.

Steenstra trad in september 2021 in dienst bij Gpi. Hij begon als directieassistent en groeide snel door naar business controller. Vanaf september 2022 is hij als Manager Finance & Control van Gpi Group verantwoordelijk voor zijn afdeling. In het executive team van Gpi Group is deze rol omgezet naar CFO. Co-CEO Fred Boere zegt over de benoeming van Tjibbe als CFO: “In de korte tijd dat hij voor Gpi werkt, heeft Tjibbe bewezen dat hij een uitstekende kennis heeft van het financiële veld, de interne bedrijfsprocessen en de markt waarin Gpi opereert. Dit gecombineerd met zijn educatieve achtergrond zal ons helpen om de financiële operaties van de Gpi Group verder te professionaliseren.”

