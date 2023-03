HEYDAY verwelkomt Patrick Rosengarten als CFO

Patrick Rosengarten heeft HEYDAY deze week versterkt als CFO. In deze positie is Rosengarten verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdelingen Finance en Business Information Systems. Rosengarten heeft een brede expertise opgebouwd in de zakelijke dienstverlening, onder andere als CFO bij ICT-dienstverlener Centric en als financieel directeur bij GOM.

Rosengarten kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging als CFO: “De facilitaire branche spreekt mij enorm aan. Ik heb mijn hele carrière in de zakelijke dienstverlening gezeten, dat past goed bij mij als persoon. HEYDAY is een mooi bedrijf met veel ambitie en ik lever daar graag een bijdrage in. Bij het voeren van verschillende gesprekken was er direct een klik.”

Remko Stolk, CEO bij HEYDAY, is erg blij met de komst van Rosengarten: “Ik ben ervan overtuigd dat Patrick de juiste visie en expertise in huis heeft om de rol van CFO met succes te vervullen. Ik kijk uit naar een langdurige samenwerking.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!