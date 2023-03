Hoe data de weg baant voor bedrijven in een onzeker klimaat

De afgelopen jaren worstelen organisaties met maatschappelijke en economische uitdagingen. CFO’s en financiële teams zijn medeverantwoordelijk om een weg voorwaarts te vinden. Veel CFO’s willen hun digitale investeringen behouden of zelfs verhogen. Dat gaat echter vaak gepaard met complexe vraagstukken: teams moeten overweg kunnen met nieuwe, digitale systemen en de grote hoeveelheden data die hieruit vrijkomt. Dennis Johnson, CFO bij Qlik, deelt zeven adviezen om meer (in)zicht te krijgen in de beschikbare data.

1. Wees voorbereid op meer volume: nieuwe systemen en processen leiden zowel tot meer verscheidenheid in als grotere volumes aan data, die met een hogere snelheid binnenkomen. Het risico om overspoeld te worden is reëel, vooral als het financiële team data analyseert van verschillende bedrijfstakken.

2. Zorg voor een zuivere databron: schone databronnen zijn cruciaal, iets waar veel organisaties mee worstelen. Het up-to-date houden van een database is complex en tijdrovend. Een belangrijke eerste stap is het verzamelen van gegevens in één complete bron.

3. Ontwikkel een holistische datastrategie: het verzamelen van de juiste data kan een overweldigende taak zijn. Het is essentieel om een overkoepelende benadering te ontwikkelen en een digitale infrastructuur aan te leggen om een datagedreven strategie te verwezenlijken.

4. Inzicht in organisatorische KPI’s: het is onmogelijk om succes en prestaties te meten als er geen basislijn is afgesproken voor het hele bedrijf. Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe goed werk eruitziet. Definieer daarom ook waar de data vandaan komt om deze KPI’s te meten.

5. Real-time gegevens zijn de sleutel tot succes: in een snel veranderende omgeving is real-time data cruciaal. Actuele gegevens zijn kapitaal en verouderde een potentieel risico. Het biedt inzicht in de financiële prestaties en helpt bij het aanwijzen van eventuele verbeterpunten.

6. Breng ongelijksoortige data samen: data zit vaak in verschillende silo’s door heel de organisatie. Creëer bruikbare inzichten door deze databronnen te combineren. Dit niveau van analyse is het einddoel: een organisatie die kernprocessen verenigt en in real-time data door heel de organisatie kan analyseren, en zo kan reageren op inzichten die binnen één systeem worden gegenereerd.

7. Eenvoudige toegang ondersteunt agile besluitvorming: er bestaan apps waarmee CFO’s met slechts een swipe over real-time cijfers beschikken. Door inzichten in data op een laagdrempelige manier aan te bieden, stelt het leiders in staan om met financiële data direct en met vertrouwen bedrijfsbeslissingen te nemen.

Duidelijke vooruitgang

Niemand kan met zekerheid zeggen wat de toekomst brengt. Het doorbreken van silo’s om toegang te krijgen tot de juiste en betrouwbare data kan een organisatie wél helpen bij het scheppen van duidelijkheid in een onzekere wereld.

Volg Executive Finance op LinkedIn!