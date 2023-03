Hoe het welzijn van medewerkers steeds belangrijk wordt voor de CFO

Het oplopende personeelstekort maakt ons pijnlijk duidelijk dat werknemers het meeste waardevolle bedrijfsmiddel zijn. Bedrijven zetten dan ook alles op alles om werknemers aan hen te binden. Werknemersbetrokkenheid en -welzijn zijn belangrijker dan ooit om een hoog werknemersverloop te voorkomen. De vragen die bedrijven zichzelf dan ook moeten stellen zijn: zijn medewerkers tevreden? En: zitten ze op de juiste plek en worden hun kwaliteiten ten volste benut?

Dit lijkt bij uitstek een taak voor de HR-afdeling, maar we zien dat de rol van de CFO hierin ook steeds belangrijker wordt. Het enkel bewaken van de cijfers is namelijk niet meer toereikend om deze functie uit te voeren. Voor het managen van een succesvolle afdeling heb je meer nodig.

CFO als businesspartner

Het zijn natuurlijk uiteindelijk je werknemers die het geld opleveren en die ervoor zorgen dat klanten tevreden zijn en diensten of producten blijven afnemen. Het verloop van medewerkers heeft dus ook grote invloed op de financiële resultaten. En als CFO wil je hier inzicht in hebben. Niet zo gek dus dat CFO’s zich steeds vaker gaan verdiepen in HR-zaken. Want gelukkige medewerkers werken efficiënter en zijn loyaler. Als het niet goed gaat met de medewerkers, leveren ze simpelweg ook minder op. De CFO wordt dan ook steeds vaker een businesspartner en denkt mee over hoe de organisatie werknemers kan behouden. De muur tussen HR en finance brokkelt dan ook langzaam af.

De basis als startpunt

Je verdiepen in de werknemerstevredenheid kan voor een CFO een behoorlijke uitdaging zijn, want waar begin je? Ik zeg dan: begin bij de basis. Wat weet je al? Wat zijn bijvoorbeeld de cijfers van ziekteverzuim of verloop? Deze data zijn vaak eenvoudig op te vragen bij HR. Ga vervolgens aan de slag met het analyseren van deze cijfers. En vraag jezelf af: wat kan de oorzaak van deze cijfers zijn? Misschien is de werkdruk wel te hoog of is de salarisverhoging niet marktconform. Dan kan je samen met HR kijken wat de eventuele vervolgstappen zijn. Door beter inzicht te hebben in deze cijfers kun je de organisatie weer verbeteren. Beslissingen neem je dan niet langer meer op onderbuikgevoel, maar met behulp van je verzamelde data. En daar blinkt de financiële afdeling in uit.

Cijfers verbinden

Het analytische vermogen van de CFO kan dan ook goed ingezet worden bij HR-zaken. Zo kun je bijvoorbeeld verzuimcijfers of de bezettingsgraad benchmarken. Hoe zit het bijvoorbeeld tussen de verschillende businessdomeinen? Of hoe verhouden de cijfers zich met die van de markt? Hiermee wordt het voor de CFO duidelijk op welke plekken er nog meer aandacht voor werknemers nodig is.

Werknemersgeluk monitoren

Voor een CFO is het niet altijd eenvoudig om de juiste input vanuit werknemers te krijgen. Het hybride werken heeft het daarbij moeilijker gemaakt om een vinger aan de pols te houden. CFO’s komen medewerkers niet meer dagelijks tegen op kantoor, waardoor het moeilijker is om te zien hoe het gaat. Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is om het welzijn van medewerkers in de gaten te houden. Zo kun je bijvoorbeeld elke week een aantal vragen stellen om het werknemersgeluk te monitoren. Zoals: Krijg je wel eens complimenten? En ben je bekend met doelstellingen? Maar je kunt ook meer praktische vragen stellen, zoals: heb je thuis de juiste apparatuur om je werk uit te kunnen voeren?

Samenwerking met HR

Het is als CFO essentieel dat je de samenwerking met de HR-afdeling opzoekt. Maar wees je ervan bewust dat HR en finance een vak apart zijn. Dit vergt dus wel enige afstemming. Ga met elkaar om de tafel zitten om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Want alleen zo kan je de organisatie verbeteren.

