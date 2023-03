Hoe zit het met Europese banken en de Amerikaanse bankenonrust?

Volgens het ministerie van Financiën slaat de onrust in de Amerikaanse bankensector niet over op Nederland en Europa. Banken hier beschikken over grotere financiële buffers, zegt het ministerie van financiën. Bovendien is er momenteel geen systeemrisico.

Dit jaar vielen er twee relatief kleine banken om. In de nasleep van de val van cryptovalutabeurs FTX ging de Amerikaanse familiebank Silvergate ten onder. De Silicon Valley Bank (SVB) investeerde in technologiebedrijven en had daarbij de balans niet goed onder controle en moest de deuren sluiten. Bank Signature had een complex probleem met niet alleen een omslag naar cryptovaluta, maar ook een schimmige bedrijfspraktijken, gevolgd door een bankrun. SVB en Signature hadden nét een controleverklaring van KPMG ontvangen. Dat is volgens analisten een andere situatie dan 2008, omdat banken massaal in dezelfde markt, vastgoed, gebruikmaakten van dezelfde dubieuze methoden. De banken die nu omvallen hebben te maken met minder structurele problemen.

Gevolgen Credit Suisse

Een grotere uitdaging is de systeembank Credit Suisse. Door de val van enkele grote investeringsfondsen leed de bank grote verliezen. Sinds de crisis van 2008 is de verwevenheid van systeembanken aangepakt, maar ondanks dat informeerde ECB naar verluidt stilletjes bij Europese instellingen hoe groot hun financiële blootstelling bij Credit Suisse is. Ook leent de Zwitserse centrale bank 50 miljard euro aan het instituut om het te stutten in deze periode. Het ministerie van financiën zegt tegenover persbureau ANP de zorgen over Credit Suisse te begrijpen. “Dit is een internationale, systeemrelevante bank”, aldus een woordvoerder. Maar die wijst er ook op dat bij de Zwitserse bank ‘specifieke problemen’ spelen waar Nederlandse banken niet mee te maken hebben.

Gesterkt door Basel

De Basel-overeenkomst vereist onder meer dat systeembanken over grotere liquiditeitsreserves beschikken om eventuele schokken op te vangen. Dat was een van de afspraken uit Basel II, die volgde uit de Amerikaanse bankencrisis van 2008. In Basel III gelden ook stevige kapitaaleisen. De Amerikaanse implementatie van de regels houden andere ratio’s aan. Het ministerie van financiën zegt tegenover persbureau ANP de situatie met Credit Suisse nauwlettend in de gaten te houden, samen met De Nederlandsche Bank. Het heeft er vertrouwen in ‘dat andere betrokken toezichthouders dat ook doen’.

Volg Executive Finance op LinkedIn!