Inflatie in Nederland in februari toegenomen tot 8 procent

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen is in februari toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Veel boodschappen werden vorige maand weer duurder dan in januari. Ook de prijzen van industriële goederen gingen harder omhoog.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie vorige maand is uitgekomen op 8 procent. In januari daalde de inflatie nog tot 7,6 procent op jaarbasis van 9,6 procent in december. In november waren consumentengoederen en -diensten nog 9,9 procent duurder dan een jaar eerder. Bij de piek in september was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Inflatie vlakte af

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het leven in rap tempo duurder geworden. Maar de laatste tijd gingen de prijzen juist wat minder snel omhoog. Dat heeft alles te maken met de prijzen van gas, elektriciteit en ook benzine. Die liepen eerder vorig jaar nog heel hard op, maar laten de laatste tijd juist een daling zien. Ook in februari namen de energieprijzen verder af ten opzichte van januari.

De algehele inflatie laat in februari echter voor het eerst een opleving zien na drie maanden van dalingen op rij. Dat kwam mede doordat dagelijkse boodschappen opnieuw duurder werden. De gemiddelde prijstoename van producten in de supermarkten bedroeg vorige maand 15,1 procent, tegen 14,5 procent in januari. De prijzen van industriële goederen gingen met 8,7 procent omhoog, tegen 8,1 procent in januari.

Vergelijking met Europa

Om een goede vergelijking te maken met andere Europese landen geeft het CBS ook inflatiecijfers volgens de Europese methode, waarin onder meer geen rekening wordt gehouden met de woninghuren. De geldontwaarding kwam dan uit op 8,9 procent, tegen 8,4 procent in januari.

Nederland is niet het enige land waar de inflatie weer is toegenomen. Eerder deze week bleek al dat ook de Duitsers, Fransen en Spanjaarden in februari weer meer geld kwijt waren aan het levensonderhoud. Later op de dag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met de inflatiecijfers over de hele eurozone.

Door de oplopende inflatie in de grote Europese economieën zal de Europese Centrale Bank (ECB) de rentetarieven verder moeten verhogen om de prijsstijgingen af te remmen. Vorig jaar begon de centrale bank voor de eurolanden al met het verhogen van de rentes om de inflatie weer richting de doelstelling van 2 procent te brengen.

