Kristalprijs voor transparante verslaggeving sneuvelt met komst CSRD

De prijs die Nederlandse bedrijven heeft gemotiveerd transparanter te rapporteren, wordt vanaf volgend jaar niet meer uitgereikt. De Kristalprijs is gesneuveld omdat verslaggevingsrichtlijn CSRD de Transparantiebenchmark volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat achterhaald maakt.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geldt vanaf boekjaar 2024 en eist dat beursgenoteerde bedrijven transparant rapporteren over onder meer duurzaamheid. De Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken, en de daaraan gekoppelde Kristalprijs, stimuleerde ondernemers beter te rapporteren over duurzaamheidsaspecten. Dat is vanaf volgend jaar niet meer nodig door de CSRD. De bedrijven uit de doelgroep van de Transparantiebenchmark zijn dezelfde die straks onder de CSRD vallen.

Einde Kristalprijs

Vorig jaar evalueerde economisch onderzoeksbureau Ecorys de benchmark en concludeerde dat de benchmark had bijgedragen aan het agenderen van duurzaamheid bij grote bedrijven. Ook zorgde het instrument ervoor dat er steeds meer deelnemers aansloten aan de benchmark. Maar daarnaast concludeerde Ecorys dat de CSRD ervoor zorgt dat de benchmark relevantie en doeltreffendheid heeft verloren. “Daarom heeft het kabinet, in overleg en in overeenstemming met de relevante betrokkenen, besloten om de Transparantiebenchmark en Kristalprijs te beëindigen”, schrijft minister Adriaansens van EZK in een Kamerbrief.

Laatste jaar

“Het laatste jaar van de Transparantiebenchmark en Kristalprijs zal gebruikt worden om bedrijven verder aan te moedigen zich voor te bereiden op de implementatie van de CSRD en te ondersteunen hun MVO-verslaglegging te verbeteren”, aldus de minister. “‘Zo blijven we Nederlandse en Europese bedrijven stimuleren om MVO te implementeren en versterken we ons bedrijfsleven.”

